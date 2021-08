Így lehet 7-es Ronaldo: Cavanit akarja a Barcelona

Tippelj a magyar–angol világbajnoki-selejtezőre és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! Hajrá, magyarok!

Ez sem lenne kis átigazolás: Gerard Romero a RAC1 újságírója hozta nyilvánosságra a Twitteren, hogy a Barcelona előrehaladott tárgyalásokat folytat a Manchester Uniteddel Edinson Cavani átigazolásáról.

Az uruguay-i támadó korábban is jelezte már, hogy nem különösebben érzi jól magát Angliában, így szívesen elhagyná az Old Traffordot, ám úgy tűnt, hogy sikerült meggyőzni a maradásról. Cristiano Ronaldo szerződtetése után azonban ismét középpontba került a csatár, mert egyrészt ő viseli a hetes mezt a MU-ban, amely szinte már védhegyévé vált a portugálnak, másrészt pedig hirtelen sok lett a támadó a manchesteri keretben. Emellet pedig a pénzügyi fair playt szem előtt tartva érdemes a bérkeret csökkentésén is gondolkodni a MU-nál.

Cavani összesen 27 alkalommal lépett pályára a Manchester Unitedben, de ebben a szezonban csak egyszer kapott lehetőséget, akkor is csak csereként. A Transfermarkt szerint a 34 éves csatár ára 6 millió euró.

