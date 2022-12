Így búcsúzott Pelétől Cristiano Ronaldo és Gary Lineker

Ahogy arról korábban besázmoltunk hosszantartó betegséget követően életének 83. évében elhunyt Edson Arantes do Nascimento, azaz Pelé. A futballvilág telesen gyászba borult, rengetegen búcsúznak a brazil legendától.

„Őszinte részvétem minden brazilnak, és Edson Arantes do Nascimento családjának. El kell köszönnünk Pelé királytól, ami sosem tudja kifejezni mad azt a fájdalmat, amit a futballvilág most átél. Milliók számára volt inspiráló személyiség a múltban, a jelenben és a jövőben is. Az a szeretet amit felém mutattál minden percében jelen volt annak az útnak, amit közösen jártunk. Sosem lesz elfeledve, az emléke minden futballkedvelő szívében élni fog. Nyugodj békében Pelé király" – írta Facebook bejegyzésében Cristiano Ronaldo.

Az angolok legendája, Gary Lineker isteni futballistaként és a legvidámabb emberként jellemezte a brazilt. „Pelé elhunyt. A legvidámabb ember, a legmeghatározóbb futballlista. Úgy játszotta a futballt, ahogy azt csak a kiválasztottak játsszák. Háromszor ünnepelhetett a brazilokkal világbajnoki címet. Lehet, hogy itthagyott minket, de a futballnak köszönhetően mindig halhatatlan marad. Nyugodj békében Pelé!"

A legenda honfitársa Neymar, megható sorokkal köszönt el. „Pelé előtt a 10-es csak egy szám volt. Valahol ezt olvastam, nagyon szép mondat ez, de én egy kicsit módosítanék rajta. Pelé előtt a labdarúgás csak egy sport volt. Ő mindent megváltoztatott, művészi szintre emelte a játékot. Megadta a hangot a szegényeknek, a feketéknek, és leginkább a braziloknak. A labdarúgás és a brazilok miatta kerültek arra a szintre, amin jelenleg vannak. Lehet, hogy elment, de a varázslata mindig megmarad. Pelé örökkévaló!"

Az argentinok klasszisa, Lionel Messi szűkszavú Facebook posztban búcsúzott a brazil legendától.