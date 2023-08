Így búcsúzott a klubtulajdonos a magyar válogatott középpályásától

Fogadj 20-szoros szorzóval Szoboszlai Dominik kaput eltaláló lövéseinek számára a Chelsea-Liverpool Premier League találkozón, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A Dunaszerdahelyi AC csapatát 2017 óta erősítő magyar válogatott középpályás, Kalmár Zsolt a Fehérvárhoz szerződött. Távozásának körülményeire beszélt Világi Oszkár, a felvidéki csapat tulajdonosa.

Világi az Új Szó nevű pozsonyi lapnak ismertette a klub álláspontját:

“Vannak dolgok az életben, amik nem úgy alakulnak, ahogy a történet szereplői szeretnék. Ilyen a mi esetünk is Zsoltival. A klub az elmúlt években végig mellette állt, a nehéz időszakokban is, és minden támogatást megadott, hogy újra visszatérhessen a pályára. Az utóbbi hónapok azt mutatták, hogy bár mindketten szeretnénk folytatni az együttműködést, de végül mindkét félnek be kellett látnia, hogy együtt ez már nem megy. Hosszas beszélgetések után úgy döntöttünk, hogy a klub engedélyezi Zsolt távozását a Fehérvár FC-hez. Nem volt ez egy egyszerű döntés, de beláttuk, hogy a klubnak és Zsoltinak is ez a legjobb megoldás. További karrierjéhez jó egészséget és sok sikert kívánunk. Zsolt a klub történetének része marad, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben még találkozhatnak útjaink. A szurkolóinknak szeretném üzenni, akiknek fontos a DAC jövője és akik szintén csalódottak Zsolti távozása miatt: sok nehéz pillanatunk volt, de visszatekintve az elmúlt évekre láthatjuk, hogy a klub egyre erősebb, sikeresebb, és haladunk a céljaink felé. Nem lesz ez másképp ebben a szezonban sem.”

Kalmár utolsó DAC-os nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a búcsú ellenére otthonaként tekint Dunaszerdahelyre:

“Sok sikeres év után új kihívást kerestem az életemben és a pályafutásomban, örülök, hogy a klub támogatott ebben. Rendkívül nehéz a távozás, a DAC volt az otthonom, csodálatos éveket éltem itt át. Mindig szeretettel fogok emlékezni az egész klubra és a szurkolókra. Remélem, hogy találkozunk majd a válogatott mérkőzésein” – fogalmazott a magyar válogatott középpályása.

Kalmár 2+1 évre szóló szerződést kötött az NB I-ben szereplő Fehérvárral.