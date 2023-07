Így állnak a keretek egy hónappal az NB I rajtja előtt

A Fradinál van a legtöbb légiós; a Kecskemét keretének az értéke a legalacsonyabb.

Hamarosan kezdetét veszi az magyar első osztályú labdarúgó bajnokság (NB I) 2023/24-es szezonja. A csapatoknál több mozgás is történt a nyáron, jelenleg így állnak a keretek.

A Footballhungary oldal gyűjtötte össze, hogy jelenleg hány labdarúgót foglalkoztatnak az egyes klubok - ezek közül mennyi légióst, - mekkora a keretek értéke és milyen átlag életkor jellemzi a csapatokat.

A legtöbb játékost a Bajnokok Ligája-selejtezőben is induló Ferencváros (37) foglalkoztatja, míg a legkevesebb labdarúgója a Fehérvár (24) csapatának van. A Fehérvárnak több játékostól is meg kellett válnia, hiszen kiszállt mögüle a csapatot 13 éve szponzoráló MOL.

A két legalacsonyabb átlag életkorú csapat, a Zalaegerszeg és a Kecskemét, egyik együttes átlagas sem haladja meg a 24 évet. Szintén ez a két alakulat szerepel az össz keret értékek alapján a lista legalján. A ZTE játékosainak összértéke 6,55 millió euró, míg a KTE 6,51 milliót érő keretet foglalkoztat. Nem meglepő módon a tavalyi aranyérmes Fradinak az értéke a legmagasabb (49,5 millió euró), míg őket nagy lemaradással követi a Puskás Akadémia (11,43 millió euró) és a Fehérvár FC (10,48 millió euró).

A legtöbb légiós a Ferencváros keretében van, szám szerint 25, míg a legkevesebb - a továbbra is csak magyar játékosokat foglalkoztató - Paksnál van, szám szerint 0! De kiemelendő, hogy a Kecskemét csapatában is csak 3 légiós van, míg a Zalaegerszegnél is mindössze 7.

Keretek értéke a transfermarkt alapján lett kiszámítva.