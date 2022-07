Ígéretet kapott Dzsudzsák: Ősszel újra meghívót kap a válogatottba!

Egyedüli csúcstartó lehet a nemzeti tizenegy történetében.

Szurkolói ankétot tartott a DVSC pénteken este a Nagyerdei Stadionban. A Kisvárda elleni bajnoki nyitány előtt Makray Balázs cégvezető, Joao Janeiro vezetőedző, Dzsudzsák Balázs csapatkapitány, és Dusan Lagator, a debreceniek nemrég igazolt középpályása képviselte a Lokit - számolt be róla a dvsc.hu.

"Egy nagyon ambiciózus projekt előtt állunk, de időre van szükség ahhoz, hogy oda kerüljünk, ahová tartozunk. Mindenki nagyon keményen dolgozik, nemcsak a játékosok, hanem a teljes személyzet is. Szeretném megkérni a szurkolókat, támogassanak minket itthon és idegenben minél többen, ha fütyülni támad kedvük, akkor pedig ne a játékosokra, hanem rám fókuszáljanak" - mondta Joao Janeiro.

Ugyan Dzsudzsák Balázsról felröppent, hogy távozik a nyáron, a rutinos középpályás maradt és továbbra is csapatkapitánya lesz az együttesnek.



"Megtiszteltetés, hogy számítanak rám és a segítségemre. Sajnos jóban és rosszban is volt sok közös élményünk, de nem mondhatjuk azt, hogy tiszteletlenek lettünk volna egymással. Szeretnénk jobbá tenni a kapcsolatot a csapat és a szurkolók között. Fejlődnünk kell ebben is, de próbálunk eleget tenni annak, hogy lássátok azt a tiszteltet, amit megérdemeltek. Mi is szeretnénk hasonlóképpen kivívni ezt a pályán. Cserélődik a csapat, szerencsére minőségi játékosok érkeztek a DVSC-hez. Mindenki tudja, milyen célokért küzd a gárda. Előrefelé szeretnénk tekinteni, közösen. A csapat sokkal agresszívabb, fegyelmezettebb, gólra törőbb és emocionálisabb lesz, ez köszönhető az új stábnak" - mondta a cséká, aki azt is hozzátette, szeretné megérni, hogy újra kupát vagy érmet nyerjen a Lokival, sőt, azt is elárulta, jó esély van arra, hogy októberben ismét magyar válogatott mérkőzésen lépjen pályára.

Dzsudzsák most Király Gáborral holtversenyben áll a magyar válogatottsági örökrangsor élén, amennyiben a 35 éves játékos 2019 novembere után ismét meghívót kap, egyedüli rekorder lehet.



Az ankéton Makray Balázs elmondta, Bényei Ágoston elengedése komoly nemtetszést váltott ki belőle, Ante Erceg pedig sokáig sérüléssel bajlódott, nem volt azon a szinten, hogy a klub segítségére legyen, így a DVSC kezdeményezésére szerződést bontott vele a gárda. A cégvezető hozzátette, augusztus 31-ig ideális létszámú és minőségű Loki alakul majd ki.

