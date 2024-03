Igazi sztárcsapatnál köthet ki Kerkez Milos

A hírek szerint viszont nem csak a Premier League-ből érdeklődnek a magyar válogatott labdarúgó iránt.

Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is megerősítette azt a hírt, hogy a Chelsea FC első számú nyári célpontjai között szerepel az AFC Bournemouth magyar válogatott védője, Kerkez Milos, akit olasz, német és angol klubok is figyelnek.

A posztján jelenleg ugyan többen is vannak londoni kékeknél, de Ian Maatsent már télen kölcsönadták a Dortmundnak, akik a hírek szerint meg is vennék a játékjogát, és Cucurella jövője is kérdéses a csapatnál.