Igazi mestermű: Szoboszlai Dominik elképesztő tetkót varratott a mellkasára – FOTÓK!

A magyar válogatott csapatkapitánya új tetoválást varratott magának.

Mint ismert, Szoboszlai Dominik év eleje óta combizom sérüléssel küzd, és ugyan január végén már két mérkőzésen pályára lépett a Liverpoolban, Jürgen Klopp elmondása szerint ismét fájdalmat érzett a lábában – nagyjából ugyanazon a területen, ahol korábban is –, ezért ki kellett hagynia a tegnapi Arsenal elleni csúcsrangadót.

A 23 éves középpályásnak rehabilitációja közben pedig jut ideje a kikapcsolódásra is, ugyanis a játékos új tetoválást varratott a mellkasára.

A tetkóról készült mindhárom fotót Törőcsik Dániel Instagram-oldalán tekintheted meg:

„Nagyon köszi a bizalmat Szoboszlai Dominik! Mozgalmas napok voltak! Eröltetett menet volt, de le a kalappal előtted! Kemény vagy Tesó! Folyt.köv"

– írta a tetoválás megalkotója, Törőcsik Dániel.



Nem ez volt Szoboszlai első tetkója

A magyar focista testét már 16 éves kora óta egy különleges tetkó díszíti.

„A tehetség isteni áldás, de akarat és alázat nélkül mit sem ér”

– olvasható Szoboszlai Dominik karján az idézet, amelyet sokan Steven Gerrard nevéhez kötnek.

Bizonytalan a tetoválás eredete

Mások azonban kétkedve fogadják, hogy ez a mondat valóban a Liverpool klublegendájától származik. A Magyar Nemzet beszámolójában arra hívta fel a figyelmet, hogy az eléggé általános megállapítás valójában bárki szájából elhangozhatott, a magyar idézetgyűjtő oldalak viszont Gerrard nevéhez kötik a motivációs üzenetet, mindenféle forrásmegjelölés nélkül.

Korábban a Bundesliga hivatalos oldala is foglalkozott Szoboszlai tetoválásával és nem Gerrardhoz, hanem Marco Roséhoz fűzte az idézetet. Mint ismert, Szoboszlai első edzője Rose volt a Salzburg felnőttcsapatánál, és kezdetben nem volt felhőtlen a viszonyuk, a magyar játékos később el is ismerte, hogy Rose döbbentette rá arra: többet kell dolgoznia, ha el akarja érni a céljait. Az elmúlt idényben a szakember Lipcsében is a trénere lett, és az irányítása alatt nyújtott olyan teljesítményt, amire a Liverpool is felfigyelt.

Ezt a történetet is fenntartással kell azonban kezelni. A focista tetkója ugyanis már 2017 elején, az U17-es Európa-bajnokság selejtezőjében megvolt, amikor elkezdte megismerni az ország a bombagólokat lövöldöző fiú nevét. Szoboszlai Dominik akkor még csak rövid ideje volt a Salzburg utánpótlás-játékosa, az említett leckét pedig, amire elvileg a karjára varrt idézet emlékezteti, csak később kapta meg Rosétól, amikor az első kerethez került.