„Ideje új álmot élni” – Gabriel Jesus a Citytől az Arsenalba szerződött

A brazil 95 gólt lőtt a Cityben és nyolc jelentős trófeát gyűjtött be, de most új kalandba kezd az Ágyúsokkal.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Gabriel Jesus érzelmes búcsúüzenetben mondott köszönetet a Manchester Citynek, hiszen a brazil csatár most már alig várja, hogy „új álmot” kergethessen az Arsenallal.

A 25 éves támadóval kapcsolatos elhúzódó átigazolási saga lezárult, az Ágyúsok hivatalosan bejelentették 45 millió fontot költöttek az átigazolásra.

Gabriel Jesus öt és fél évet töltött az Etihad Stadionban, ahol 236 meccsen 95 gólt szerzett, négy Premier League-címet, egy FA-kupa-diadalt és három Liga-kupa-győzelmet ünnepelhetett.

Videóüzenetben búcsúzott, melyet a közösségi médiában közzétette: „A Sao Paulo északi részén fekvő Jardim Peri-ben élő kisfiúnak volt egy álma. Gyerekkoromban csak focizni akartam. Az álom valóra vált.”

„Szerettem volna meghódítani Brazíliát, és meg is tettem. A hazámat akartam képviselni, és meg is tettem. Szóval csörgött a telefon. A vonal másik oldalán egy új álom volt. Olyan, amiről még nem is álmodtam.”

„Amikor rájöttem, itt voltam Manchesterben, a City mezében. Itt mindent átéltem. Sírtam, mosolyogtam, győztem, boldog voltam, tanultam.”

„A hódításról álmodom, és meg is tettük. Megtapasztaltam mindent, amit valaha is akartam.”

„Köszönöm, City azt, hogy öt éven keresztül az életem része voltál!”

„A fiú Jardim Periből soha nem hagyja abba az álmodozást. Ideje egy új álmot élni."

Az új álom pedig mostantól Londonban, az Arsenal 9-es mezében várja.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A világbajnokság legnagyobb esélyese Brazília, a selecao végső sikere 6.00-szoros szorzóval fogadható. (x)