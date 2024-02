Idegenben nyert a megfiatalított magyar válogatott

Megnyerték az első mérkőzést.

Az Eb-selejtezőre készülő magyar futsal-válogatott 2-1-es győzelmet aratott pénteken Kuvait vendégeként.

Az mlsz.hu beszámolójából kiderült, hogy Sergio Mullor szövetségi kapitány öt újoncot jelölt az utazók közé, további négy fiatal játékosunk pedig a legutóbbi összetartásokon debütált az együttesben.

A házigazdák elleni pénteki felkészülési mérkőzés célja ennek megfelelően elsősorban a tapasztalatszerzés volt, másrészt pedig a szövetségi kapitány kíváncsi volt rá, hogy a legtehetségesebb hazai fiatalok közül kikre számíthat már rövidebb távon, akár a decemberben kezdődő Eb-selejtezőkön.

A kuvaiti válogatott a vb-selejtezőire készül, az elmúlt egy hétben már lejátszott két felkészülési mérkőzést, melyeken egy döntetlen és egy győzelem volt a mérlege a tadzsik válogatott ellen.

A mieink jól kezdték a találkozót, az első percekben kezdeményezőbbek, aktívabbak voltak, jellemzően a hazai térfélen zajlott a játék. A 3. percben Rutai Balázs remek kapáslövésével megszereztük a vezetést (0-1), és a kuvaitiak ezt követően sem tudtak változtatni a játék képén. Hiába volt azonban veszélyesebb a magyar csapat, egyetlen védelmi megingás is elég volt a kuvaitiaknak ahhoz, hogy a 8. percben kiegyenlítsenek (1-1). A folytatásban is támadó szellemben játszottunk, sokat birtokoltuk a labdát, egy-két nagy lehetőségünk is akadt, de nem tudtuk pontosan befejezni őket. A szünet előtt öt perccel a hazaiak támadásban átálltak az 5 a 4 elleni játékra, egy alkalommal Alasztics nagy védéssel akadályozta meg, hogy a hazaiak átvegyék a vezetést.

A fordulás után pár másodperccel Kajtár Mátyás állt nagyon közel ahhoz, hogy góllal debütáljon az A-válogatottban, de lövése után a labda a kapufa belső részéről kifelé pattant. Ezt követően a kuvaitiak percei következtek, Alasztics Marcellnek több védést is be kellett mutatnia. A hazaiak a játékrész felétől már öt a négy ellen támadtak, de gólt a mieink szereztek: a 37. percben egy szabadrúgást követően a kapusról kipattanó labdát Büki Baltazár lőtte a hálóba. A hátralévő percekben a kuvaitiak kialakítottak néhány helyzetet, de Alasztics eszén nem tudtak túljárni, így válogatottunk 2-1-es győzelemmel zárta a mérkőzést.

– A legfontosabb, hogy több játékos is remek teljesítményt nyújtott a mérkőzésen, jó dolgokat láttam a pályán. Normális, hogy a fiataloknak nyomás alatt nehéz dolguk volt, ezért első nekifutásra még nem mindenki tudta megmutatni a valós tudását. Összességében elégedett vagyok, mert mindenki tudott minőségi perceket eltölteni a pályán, ez mindenképpen biztató a jövőre nézve – mondta a mérkőzés után Sergio Mullor szövetségi kapitány.

Kuvait-Magyarország 1-2 (1-1)

Magyarország: Alasztics Marcell - Nagy Imre, Rábl János, Rutai Balázs, Lux Gábor

Cserék: Faragó Ádám, Gémesi Gergő, Fellembek Zétény, Haász Benjámin, Kajtár Mátyás, Kovács Ádám, Hadházi Sándor, Bartha Balázs, Büki Baltazár, Szentes-Bíró Tamás