Icardi: Maradni akarok az Internél!

Egyértelmű kijelentést tett a milánói csapat sztárja.

Mauro Icardi véget vetett a találgatásoknak, és bejelentette, hogy idén nyáron nem akarja elhagyni az Intert.

Az argentin támadó, és az őt ügynökeként is segítő felsége, Wanda Nara komoly összetűzésbe került az vezetéségével a játékos szerződéshosszabbításával kapcsolatban, ráadásul Luciano Spalletti a csapatkapitányi karszalagtól is megfosztotta a csatárt, aki ezt követően hetekig nem is lépett pályára.

A történtek után egyre jobban felerősödtek a pletykák azzal kapcsolatban, hogy Icardi a 2021-ig érvényben lévő kontraktusa ellenére már idén nyáron csapatot vált, de a játékos az Instagramon árulta el, hogy semmi ilyesmit nem tervez:

- Remélem nem lesz több ilyen félreértés. Megértem, hogy a sajtóban érdekében áll hamis híreket terjeszteni, ezért inkább személyesen szeretném tisztázni a dolgokat. Már korábban elmondtam, hogy az Internél szeretnék maradni, amely klub olyan számomra mint a családom. Az idő majd elárulja ki mondott igazat. Forza Inter, örökké - írta Icardi.

A körülmények ellenére Icardi az idei szezonban is 16 góllal segítette az Intert, amely így jó eséllyel a következő szezonban is indulhat a Bajnokok Ligájában.

A Goal információi szerint azonban akkor már nem Luciano Spalletti, hanem nagy valószínűség szerint Antonio Conte fogja irányítani a milánói csapatot.

