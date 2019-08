Icardi biztosan nem igazol a francia együtteshez

Az argentin ügynöke egyértelműen fogalmazott.

A nyári átigazolási piacnak akad néhány szappanoperája, köztük Neymar vagy Pogba távozása/érkezése, ebbe a sorba illik Mauro Icardi jövője is.

Az argentin támadó sorsa hosszú hónapok óta kérdéses, és minden bizonnyal az és közte szakításra fog sor kerülni.

Legutóbb a francia pontvadászatban szereplő AS Monacóval hozták szóba a csatárt, de most felesége, aki egyben az ügynöke is, egyértelműen fogalmazott a TYC Sports-nak.

- Nem fog a Monacóba igazolni - kommentálta tömören az értesülést Wanda Nara.

A cikk lejjebb folytatódik

Pedig a hercegségbeliekre ráférne egy gólerős támadó, ugyanis a miniállam csapata az elmúlt idényben a kiesés ellen küzdött, és a mostani szezonban 2 forduló után két vereséggel az utolsó helyen állnak, méghozzá rúgott gól nélkül.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!