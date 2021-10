Ibrahimovic Cantonának: „Nem is akartam király lenni, én Manchester istene leszek!"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Zlatan Ibrahimovic most vasárnap ünnepelte 40. születésnapját. A még mindig aktív csatárt ennek apropóján be is hívták a 'Le Iene' tévéműsorba, ahol az idei bajnoki esélyekről kérdezték:

„Hogy kinyeri a bajnokságot? Ahol Zlatan játszik. A Milanban focizik? Akkor a Milan."

A támadót Achilles-ínproblémájáról is mesélt:

„Sokkal jobb, már csak apró problémáim vannak, de hamarosan egészséges leszek."

„Igaz eltelt még egy év, de még mindig fiatalnak érzem meg magam. Alig várom, hogy visszatérhessek a pályára."

Éric Cantona kétségtelenül a Manchester United történetének ikonikus alakja volt. A svéd elmesélte, hogy korábban hogyan vitatkozott össze a francia klasszissal:

„Egyszer Cantona azt mondta nekem: "Nem lehetsz Manchester királya, meg kell elégedned a hercegi címmel." Erre én azt választoltam: Nem is akarok király lenni. Én Manchester istene leszek."

