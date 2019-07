Ibrahimovic tudja, hogy ki az MLS legjobb játékosa

Azt már megszoktuk, hogy Zlatan Ibrahimovic elkápráztat minket a pályán.

Azt is megszoktuk, hogy elkápráztat minket az aranyköpéseivel, mint például: "Egy biztos: nélkülem nem érdemes nézni a világbajnokságot", vagy "Először balra mentem, ő is. Utána jobbra, ő is. Ezután ismét balra mentem, ő pedig elsétált hot-dogért", vagy az egyik "legszerényebb" példa: "Királyként érkeztem, legendaként távozom".

Most ismét hallatta hangját a svéd fenegyerek, amikor arról kérdezték, hogy ki a Major Soccer League legjobb játékosa.

A riporter Carlos Veláról, a Los Angeles FC - azaz a Galaxy városi riválisa, ahol Ibra focizik - mexikói támadójáról kérdezte, aki az eddigi idényben 19 gólig és 12 gólpasszig jutott, és vezeti a liga góllövőlistáját.

Az apropót pedig az adta, hogy a két Los Angeles-i csapat a hétvégén összecsap egymással az amerikai pontvadászatban.

A riporter feltette a kérdést Ibrának: továbbra is magát tartja-e az legjobb játékosának.

- Kétség sem fér hozzá. Rendben van, hogy vezeti a góllövőlistát, de hány éves is ő? 29 esztendős.

És hol játszik? Az MLS-ben. Én hol játszottam ilyen idősen? Európában. Na látod, pontosan ez a különbség - mondta mosolyogva Zlatan a riporternek.

