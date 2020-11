Ibrahimovic: Maradona maga a futball

Zlatan Ibrahimovic szerencsésnek vallja magát, hogy személyesen is ismerhette Diego Maradonát.

"Nagyon sajnálom, ami történt vele. Maradona több volt, mint egy futballista, maga volt a futball. Személye sokak számára vallássá vált. Szerencsés vagyok, hogy személyesen is ismerhettem" - mondta a Sky-nak az AC támadója.

Ibra szerint nincs jogunk elítélni az argentin zsenit azért, amilyen életet élt a futballpályán kívül, szerinte pályafutása magáért beszél és nekünk erre kell koncentrálnunk.

"Az alapján ítélem meg, amit a pályán csinált. Az, ahogyan a pályán kívül élt, nem tartozik ránk, csak az ő dolga. Amit a futballpályán csinált az örökké emlékezetes marad. Amikor meglátom a 10-s mezszámot a pályán Maradona fog eszembe jutni" - mondta Ibrahimovic

