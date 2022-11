Ibrahimovic életműdíjat kapott, Sergio Ramos minden idők legjobb védője!

Nyerj 40 millió forintot az Unibeten! Ehhez nem kell futball szakértőnek lenned, sőt! Egy borzasztó szelvényt kell összeállítanod, ahol lehetőleg nem találsz el semmit! Ide kattintva találod meg a kihagyhatatlan ajánlatot!

Az Aranylabda után a Globe Soccer 2022 legjobb játékosának járó díját is Karim Benzema nyerte idén, de elismerték Mohamed Salahot, Zlatan Ibrahimovicot, Wayne Rooney-t és Sergio Ramost is.

Csütörtök délután Dubajban adták át a Globe Soccer 2022. évi díjait, amelyet 2010-ben az Európai Klubok Szövetsége (ECA) és a Játékosügynökök Európai Szövetsége (EFAA) alapított, s a Globe Soccer szervezet ítél oda minden évben.

A 2022-es év legjobb férfi futballistájának járó díjat az Aranylabdához hasonlóan Karim Benzema kapta, míg a nőknél Alexia Putellas nyert.

A TikTok-on a szurkolók Mohamed Salah-t választották az év legjobbjának, de pályafutása elismeréseként díjazták Zlatan Ibrahimovicot, Wayne Rooneyt és Romáriót is, míg minden idők legjobb védője Sergio Ramos lett.

🏆 Congratulations to Zlatan Ibrahimović on being honoured with the PLAYER CAREER AWARD at #GlobeSoccer Awards 2022 👏@Ibra_official @WaldorfDIFC #WaldorfDIFC pic.twitter.com/BXHSTzEokb