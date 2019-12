Ibrahimovic biztosan nem lesz a Bologna játékosa

Az sem biztos, hogy Olaszországban folytatja a svéd klasszis.

A Bologna sportigazgatója elárulta, hogy biztosan nem fogják leigazolni Zlatan Ibrahimovicot, mivel a veterán svéd klasszis már döntött a jövőjéről.

A Los Angeles Galaxytól távozó 38 éves támadó Olaszországba való visszatéréséről már hetek óta cikkeznek, és bár a Bologna neve is felmerült lehetséges célállomásként, jelenleg az AC vagy a tűnik befutónak.

- Ibrahimovic nem lesz a Bologna játékosa, ő másképp döntött - mondta Walter Sabatini a Tuttomercatowebnek.

Sajtóhírek szerint a svéd játékos közel áll ahhoz, hogy visszatérjen az AC Milanhoz, ahol 2011-ben bajnoki címet nyert, de a Napoli is ajánlott neki egy 18 hónapos szerződést.

- Ma nem, de vasárnap beszéltem Ibrával. Azt mondta, hogy most Los Angelesben van és jól érzi magát, az időjárási körülmények is épp tökéletesek - mondta a Napolit irányító Carlo Ancelotti, akinek jelenleg a saját sorsa is eléggé bizonytalan.

Eközben a játékost képviselő Mino Raiola még annak a lehetőségét is bedobta, hogy Ibrahimovic nem is Olaszországban folytatja a pályafutását:

- Nem lett egyértelműen kimondva, hogy visszatér Olaszországba. Hogy melyik három klub közül fog választani? Ki tudja? Mind szabad emberek vagyunk. Nem zárom ki, hogy visszavonul, de ez azért elég valószínűtlen. Ibra nagyon jól érzi magát - nyilatkozta a sztárügynök a Gazette dello Sportnak.

