Ibra üzent: Marad Amerikában a svéd fenegyerek

Hétfőn kora délután közösségi oldalán üzent Zlatan Ibrahimovic, a tőle megszokott stílusban.

Az LA Galaxy játkosának távozásával kapcsolatban számos sajtóhír röppent fel az utóbbi időben, többek közt az AC Milanba való visszatérése is lehetséges opciónak tűnt.

Ehhez képest ma Ibra elég egyértelműen üzent:

"MLZ, még nem végeztem veled!"

Ezúttal sem kellett csalódnunk a svéd humorában, ugyanis az MLZ nem elírás, hanem a Major League Soccer "ibrásítása" Major League Zlatan-ra.

Ibrahimovic csapata a 7. helyen végzett a Nyugati-főcsoportban, és a támadó 27 meccsen 22 gólig és 7 gólpasszig jutott.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 2018. december 17.