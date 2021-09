Ibra: „A lelkem mélyén tudom, hogy én vagyok a világ legjobbja”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Zlatan Ibrahimovic azon kiváló játékosok egyike, akik sosem nyerték el az Aranylabdát – és ha nagy csoda nem történik, akkor a svéd támadó már nem is zsebeli be ezt az elsimerést. Mondjuk nem is ő lenne, ha ez nem különösebben zavarná, sőt a France Footballnak arról beszélt, hogy ez igazából nem neki hiányzik a díj, hanem az Aranylabdának hiányzik ő. Zlatan egyáltalán nem sajnálja, hogy nem kapta meg az Aranylabdát, amihez 2013-ban állt a legközelebb, amikor negyedik lett a versenyben.

A támadó azt is elmondta, hogy nem megszállotja ennek az elismerésnek és nem tartja magát rosszabb labdarúgónak azoknál, akik megkapták. A lap felvetette neki, hogy rosszabb labdarúgónak tartja-e magát, mint a hatszoros győztes Lionel Messi, vagy az Aranylabdát öt alkalommal is megkapó Cristiano Ronaldo.

„Ha a belső tulajdonsáogat nézzük, akkor nincs kevesebb bennem náluk. Ha a trófeákat vesszük figyelembe, akkor igen, hiszen én nem nyertem Bajnokok Ligáját. Nem vagyok megszállotja ennek a díjnak. Mert amikor egy csapat jó, akkor lehet kiemelkedő egy játékos is. Valaki nem lehet kiemelkedő, ha a gárda nem az.”

Ibrahimovicon ugyan nem fog az idő, de közeledik a pályafutása vége. Annak az esélye, hogy történelmet írjon egyre kevesebb, még akkor is, ha a legutóbbi bajnokságban is kiválóan teljesített. Ráadásul a támadó kereknek érzi a karrierjét.

„A lelkem mélyén tudom, hogy én vagyok a világ legjobbja” – mondta a France Footballnak a svéd.

