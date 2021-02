Huszti Szabolcsot kinevezték Debrecenben

„Huszti Szabolcs és Toldi Gábor irányításával folyik majd a munka a DVSC első csapatánál – jelentette be Tőzsér Dániel, a klub sportigazgaztója kedden délelőtt. – Az eddigi szakmai vezetés a céloknak félig megfelelt, de úgy éreztük, hogy itt volt a váltás ideje, hogy töretlen legyen a fejlődés és olyan legyen a játék, ami méltó a debreceni labdarúgáshoz. A céljaink semmit sem változtak, jövőre NB I-ben szeretnénk játszani és tetszetős játékkal akarunk előállni.”

A sajtótájékoztatón Huszti Szabolcs röviden beszélt edzői bemutatkozásával kapcsolatban.

„Mindenki tisztában van vele, hogy bátor döntés után vagyunk és az én feadatom, hogy ezt a bátorságot átültessem a pályára is.”

Kondás Elemér leváltását Kósa Lajos országgyűlési képviselő, a DVSC Egyesület elnöke is megindokolta.

„A préselünk egy gólt aztán nyerünk, az nem járható megoldás. A közönséget vissza kell csábítani a stadionba, szeretnénk, ha minden hazai meccsen minimum félház lenne nálunk. Nem egyszerűen fel akarunk jutni, hanem szórakoztatni is akarunk. Közösséget kell teremteni és az ország egyik meghatározó csapata akarunk lenni. Tavasszal már az NB I-es létre kell készülnünk nemcsak feljutni, hanem meg kell alapozni az előttünk álló évek eredményeit is. Leültünk konzultálni és ennek az eredményeként vagyunk most itt.”

Szabó Péter a DVSC Zrt. igazgatója elmondta, hogy nem látta az elmúlt hetekben a fejlődést, ezért döntöttek a változás mellett.

„A döntésben nem a szokásos magyar foci körforgásából akartunk választani szakmai stábot, szerettünk volna újat és előremutatót tenni. Ebben a döntésben van rizikó, de több lehetőség is és biztos, vagyok benne, hogy bebizonyosodik majd az elhatározásunk helyessége.”

A szakmai stábból Toldi Gábornak van edzői tapasztalata, legutóbb az NB III-as Fehérvár II-t irányította és rendelkezik pro liszensszel is.