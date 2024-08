Huszonegy gólt is lőtt a Debrecen színeiben a Rapid Bukarest új vezetőedzője

Marius Sumudica egy még nyeretlen csapatot vesz át.

Neil Lennont a Rapid Bukarest kispadján az a Marius Sumudica követi, aki a DVSC egykori egyik kedvenc támadója volt.



A Rapid Bukarest a román élvonal első hat fordulójában nem tudott nyerni - öt döntetlen mellett egy veresége volt. És bár úgy volt, hogy a korábban szebb időket is megélt, a Celtic kispadján például brillírozó edző pénteki, Politechnica Iasi elleni meccs lesz Lennon utolsó lehetősége, a vezetőség már előtte a váltás mellett döntött, és kinevezte Marius Sumudicát, aki két évtizeddel ezelőtt a DVSC-ben futballozott, sőt 39 bajnokin 21-szer be is talált.