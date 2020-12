Húszmillió forinttal segít a válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott tagjai 20 millió forinttal segítenek beteg gyerekek gyógyulásában.

Minderről Szalai Ádám, csapatkapitány számolt be a közösségi oldalán:

„Ahogy azt bizonyára sokan tudjátok, mi, válogatott játékosok fontosnak tartjuk, hogy egyénileg is ahol tudunk segítsünk a nehéz helyzetben lévő gyerekeken, felnőtteken. Ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk, hogy mindannyian együtt, a válogatott stábtagjaival közösen, csapatként is segítsünk. Idén úgy döntöttünk közösen, mi játékosok és a stábtagok, hogy az izomtónuszavarban szenvedő Bertalan Vilike műtétjét és azt követő kezelését, a cisztás fibrózisban szenvedő és transzplantáció előtt álló Sajben Solt Bendegúzt illetve a Tábitha gyermekhospice házat segítjük összesen 20 millió forinttal. Vilikének és Solt Bendegúznak mihamarabbi teljes gyógyulást kívánunk, a Tábitha Háznak pedig hogy áldozatos munkájuk eredményeként minél több gyógyult kisgyerek hagyhassa el a Házat.”

