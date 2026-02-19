Már megint a Ludogorec – a szezon során negyedszer!

Ez lesz a 2025/26-os szezon negyedik egymás elleni meccse, a tét pedig ezúttal a nyolcaddöntőbe jutás, 1,75 millió euró, és újabb nagyon fontos koefficienspontok.

A két csapat az idei szezonban először a BL-selejtezők 3. körében találkozott egymással, ott Razgradban 0-0-s döntetlen, Budapesten pedig 3-0-s Fradi-győzelem született, így került a Fradi a BL-, míg a Ludogorec az EL-playoffba! Az őszi nemzetközi kupaszereplést aztán végül mindkét csapat az Európa-ligában kezdhette meg, ahol a két együttes teljesen más utat járt be a tavaszi rájátszásig.

SZUPER ODDS – európai kupacsütörtök megemelt szorzókkal

A Tippmixprón ezen a héten a Ludogorec-Fradi mellett négy további EL-meccsre is jár a Szuper odds, aminek a lényege, hogy az 1X2 piacon megemelt szorzóval fogadhatsz a kiválasztott találkozókra, így ugyanarra a kimenetelre magasabb oddsot kapsz, mint a normál kínálatban.

A Szuper oddsos EL-meccsek a Tippmixpro felületén, a „Szuper odds” menüpont alatt érhetők el!

A Ferencváros Robbie Keane vezetésével az utolsó fordulóig versenyben volt, hogy egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jusson, de végül 4 győzelemmel, 3 döntetlennel és mindössze egyetlen vereséggel a 12. helyen zártak.

Ezzel szemben a Ludogorec 10 pontjával épphogy becsúszott a rájátszásba a 22. helyen: 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 4 vereséggel. A bolgár bajnoki címvédő hazai pályán kifejezetten jól megy, a PAOK elleni 3-3-s döntetlen mellett két topligás csapatot is legyőztek: a Nice és a Celta Vigo is vesztesen hagyta el a Huvepharma Arénát. A bajnokságban viszont szokatlanul nehéz helyzetben vannak: a Levszki Szófia 7 ponttal előzi meg őket, így reális lehet, hogy 14 év után először elbukják a bolgár aranyat.

Egymás elleni mérkőzések

Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a Ferencváros és a Ludogorec ebben a szezonban nem csupán a BL-selejtezőkben, de az EL ligaszakaszában is találkoztak már. Azon a meccsen a Groupama Arénában a Fradi Kanichowsky, Cadu és Joseph góljával 3-1-re győzött a bolgár zöld-fehérek ellen.

Tétmérkőzések egymás ellen

Dátum Sorozat Mérkőzés Eredmény 06.11.2025 EL Ferencvárosi TC – Ludogorec 3–1 12.08.2025 BL Ferencvárosi TC – Ludogorec 3–0 06.08.2025 BL Ludogorec – Ferencvárosi TC 0–0 12.12.2019 EL Ludogorec – Ferencvárosi TC 1–1 03.10.2019 EL Ferencvárosi TC – Ludogorec 0–3 17.07.2019 BL Ludogorec – Ferencvárosi TC 2–3 10.07.2019 BL Ferencvárosi TC – Ludogorec 2–1

Ha az egymás elleni meccseket nézzük, sokkal jobban áll a magyar együttes: 2019 óta 7 tétmérkőzésen találkoztak, ezek közül mindössze egy Ludogorec-győzelem, két döntetlen és 4 Fradi-siker született.

Oddsrakéta – ugyanaz a kombináció, magasabb szorzón

A Tippmixpro Oddsrakéta funkciója olyan előre összeállított kombinációkat kínál, amelyek ugyanazt a meccsforgatókönyvet magasabb szorzón teszik elérhetővé, mintha külön piacokból raknád össze.

A Ludogorec–FTC mérkőzésen például a „Döntetlen az 1. félidő + FTC szerzi az első gólt + Franko Kovačević gólt szerez” kombináció normál összeállításban 9,50-es oddson, az Oddsrakétában viszont 13,00-s szorzón érhető el.

Nézzük mit jelent ez 3000 forintos téttel:

9,50-ös oddson:3000 Ft × 9,50 = 28 500 Ft kifizetés

13,00-s oddson:3000 Ft × 13,00 = 39 000 Ft kifizetés

A különbség: 10 500 Ft-tal magasabb potenciális nyeremény ugyanarra a forgatókönyvre.

Az Oddsrakéta ajánlatok a Speciális fogadások/Oddsrakéta menüpont alatt, vagy ide kattintva érhetők el.

A keretek

A téli átigazolási időszak kritikus pontja volt mindkét klub felkészülésének. Az UEFA szabályai szerint a tavaszi kieséses szakaszra maximum három új játékost lehetett nevezni az "A" listára, így mérlegelni kellett, az új igazolások közül kik kerülnek majd be a tavaszi keretekbe.

A Ferencvárosból hiányozni fog a sérült Dibusz Dénes, valamint a szintén sérüléssel bajlódó Stefan Gartenmann. A téli átigazolási időszakban távozó Tóth Alex és Varga Barnabás értelemszerűen nem szerepel a listán, és kimaradt a nemzetközi keretből Aleksandar Pešić, illetve az új igazolások közül Osváth Attila, Elton Acolatse és Marius Corbu sem kapott helyet az A-listán.

Bekerült viszont a januárban érkező Mariano Gómez és Franko Kovačević, a debreceni kölcsönből visszarendelt Varga Ádám, valamint a ligaszakaszban kimaradó Mohammed Abu Fani, így ők lehetnek azok, akikkel Robbie Keane számolhat a kieséses szakaszban.

Ezzel szemben a Ludogorecnél jóval kisebb volt a mozgás: távozóként Emerson Rodríguez nevét említhetjük, aki kölcsönben a Botev Plovdivhoz került, ráadásul ő az őszi Európa Liga-keretben sem szerepelt. Ami az érkezőket illeti: a Botafogótól kölcsönből visszatérő, 4 millió euróra taksált Rwan Cruzzal, az Argentínából visszatérő Matías Tisserával (800 ezer euró), illetve Vinícius Nogueiráé (kb. 1,5 millió euró) bővült a bolgárok kerete – utóbbi az újonnan érkezők közül egyedüliként kapott helyet az EL tavaszi nevezési listáján.

A játékvezető szerepe

A meccset a német Tobias Stieler vezeti, és bár a Bundesligában nem a legszigorúbb játékvezető, nála érdemes számolni azzal, hogy a nemzetközi kupameccseken hamarabb előkerülnek a lapok. A német élvonalban 205 meccsen 3,73 sárgát átlagol, Európában viszont látványosan növekszik az átlag: a Bajnokok Ligájában 4,61, az Európa Ligában 5,25, míg a Konferencia Ligában pontosan 6,00 sárga lap/meccs átlaga.

A két csapat idei meccsei sem voltak lapmentesek: a BL-selejtezőkön a razgradi első meccsen 4 sárga lap született, a BL-visszavágón 7, míg az őszi EL-meccsen 5 – vagyis az átlag 5 fölött mozog.

Ha most is az átlag körüli, esetleg feletti lapmennyiséget várunk, az alábbi szorzókon lehet fogadni a büntetőlapok számára:

Büntetőlap-szám – Rendes játékidő

Piac Fölött Alatt Lapszám 3,5 1,27 3,30 Lapszám 4,5 1,60 2,17 Lapszám 5,5 2,19 1,59 Lapszám 6,5 3,25 1,28 Lapszám 7,5 5,00 1,12

Az aktuális oddsok elérhetőek a Tippmixpro felületén.

Bónuszlépcső promóció (LEPCSO0219)

A Tippmixprón elérhető egy bónuszlépcső típusú kampány is, amelynek lényege, hogy az adott időszakban teljesített, feltételeknek megfelelő fogadási összeggel szinteket lépsz, és minden elért szint bónuszát jóváírják (nem csak a legmagasabbét).

Kampányidőszak: 2026.02.19. 14:00 – 2026.02.22. 23:59

Kampány lejárata: 2026.02.22. 23:59

Kampány típusa: bónuszlépcső

Aktiváló kód:LEPCSO0219

Szint Összesített költés Költés (szintlépéshez) Bónusz Bónusz típusa 1. 5.000 Ft 5.000 Ft 2.500 Ft Ingyenes fogadás 2. 12.000 Ft 7.000 Ft 3.500 Ft Ingyenes fogadás 3. 22.000 Ft 10.000 Ft 5.000 Ft Ingyenes fogadás 4. 38.000 Ft 16.000 Ft 7.000 Ft Ingyenes fogadás 5. 58.000 Ft 20.000 Ft 10.000 Ft Ingyenes fogadás 6. 83.000 Ft 25.000 Ft 12.000 Ft Jutalombónusz

Összes költés (max. szint): 83.000 Ft

Összes bónusz (max.): 40.000 Ft bónusz

Fogadási feltételek

Fogadási követelmény: minimum 2-es kötés , minimum 2.00 eredő odds

minimum , minimum eredő odds Free bet / jutalom felhasználása: minimum 3-as kötés , eseményenként minimum 1.30 odds

minimum , eseményenként minimum odds Röviden: fogadj összesen 83.000 Ft értékben a fenti feltételekkel, és szerezz akár 40.000 Ft bónuszt.

Így működik a lépcsőzetesség (példa)

A 3. szint eléréséhez összesen 22.000 Ft értékben kell fogadni a feltételeknek megfelelően. Ebben az esetben a játékos nem csak az 5.000 Ft-os szint bónuszát, hanem az 1–2. szint bónuszait is megkapja, tehát jogosult a 2.500 Ft, a 3.500 Ft és az 5.000 Ft ingyenes fogadásra is.

A promóció vasárnapig elérhető a Tippmixprón! Kattints ide a részletekért!

A cikk fizetett tartalomként jelenik meg az oldalon.



