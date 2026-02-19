Már megint a Ludogorec – a szezon során negyedszer!

Ez lesz a 2025/26-os szezon negyedik egymás elleni meccse, a tét pedig ezúttal a nyolcaddöntőbe jutás, 1,75 millió euró, és újabb nagyon fontos koefficienspontok.
A két csapat az idei szezonban először a BL-selejtezők 3. körében találkozott egymással, ott Razgradban 0-0-s döntetlen, Budapesten pedig 3-0-s Fradi-győzelem született, így került a Fradi a BL-, míg a Ludogorec az EL-playoffba! Az őszi nemzetközi kupaszereplést aztán végül mindkét csapat az Európa-ligában kezdhette meg, ahol a két együttes teljesen más utat járt be a tavaszi rájátszásig.
A Ferencváros Robbie Keane vezetésével az utolsó fordulóig versenyben volt, hogy egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jusson, de végül 4 győzelemmel, 3 döntetlennel és mindössze egyetlen vereséggel a 12. helyen zártak.
Ezzel szemben a Ludogorec 10 pontjával épphogy becsúszott a rájátszásba a 22. helyen: 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 4 vereséggel. A bolgár bajnoki címvédő hazai pályán kifejezetten jól megy, a PAOK elleni 3-3-s döntetlen mellett két topligás csapatot is legyőztek: a Nice és a Celta Vigo is vesztesen hagyta el a Huvepharma Arénát. A bajnokságban viszont szokatlanul nehéz helyzetben vannak: a Levszki Szófia 7 ponttal előzi meg őket, így reális lehet, hogy 14 év után először elbukják a bolgár aranyat.
Egymás elleni mérkőzések
Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a Ferencváros és a Ludogorec ebben a szezonban nem csupán a BL-selejtezőkben, de az EL ligaszakaszában is találkoztak már. Azon a meccsen a Groupama Arénában a Fradi Kanichowsky, Cadu és Joseph góljával 3-1-re győzött a bolgár zöld-fehérek ellen.
Tétmérkőzések egymás ellen
Dátum
Sorozat
Mérkőzés
Eredmény
|06.11.2025
|EL
|Ferencvárosi TC – Ludogorec
|3–1
|12.08.2025
|BL
|Ferencvárosi TC – Ludogorec
|3–0
|06.08.2025
|BL
|Ludogorec – Ferencvárosi TC
|0–0
|12.12.2019
|EL
|Ludogorec – Ferencvárosi TC
|1–1
|03.10.2019
|EL
|Ferencvárosi TC – Ludogorec
|0–3
|17.07.2019
|BL
|Ludogorec – Ferencvárosi TC
|2–3
|10.07.2019
|BL
|Ferencvárosi TC – Ludogorec
|2–1
Ha az egymás elleni meccseket nézzük, sokkal jobban áll a magyar együttes: 2019 óta 7 tétmérkőzésen találkoztak, ezek közül mindössze egy Ludogorec-győzelem, két döntetlen és 4 Fradi-siker született.
A keretek
A téli átigazolási időszak kritikus pontja volt mindkét klub felkészülésének. Az UEFA szabályai szerint a tavaszi kieséses szakaszra maximum három új játékost lehetett nevezni az "A" listára, így mérlegelni kellett, az új igazolások közül kik kerülnek majd be a tavaszi keretekbe.
A Ferencvárosból hiányozni fog a sérült Dibusz Dénes, valamint a szintén sérüléssel bajlódó Stefan Gartenmann. A téli átigazolási időszakban távozó Tóth Alex és Varga Barnabás értelemszerűen nem szerepel a listán, és kimaradt a nemzetközi keretből Aleksandar Pešić, illetve az új igazolások közül Osváth Attila, Elton Acolatse és Marius Corbu sem kapott helyet az A-listán.
Bekerült viszont a januárban érkező Mariano Gómez és Franko Kovačević, a debreceni kölcsönből visszarendelt Varga Ádám, valamint a ligaszakaszban kimaradó Mohammed Abu Fani, így ők lehetnek azok, akikkel Robbie Keane számolhat a kieséses szakaszban.
Ezzel szemben a Ludogorecnél jóval kisebb volt a mozgás: távozóként Emerson Rodríguez nevét említhetjük, aki kölcsönben a Botev Plovdivhoz került, ráadásul ő az őszi Európa Liga-keretben sem szerepelt. Ami az érkezőket illeti: a Botafogótól kölcsönből visszatérő, 4 millió euróra taksált Rwan Cruzzal, az Argentínából visszatérő Matías Tisserával (800 ezer euró), illetve Vinícius Nogueiráé (kb. 1,5 millió euró) bővült a bolgárok kerete – utóbbi az újonnan érkezők közül egyedüliként kapott helyet az EL tavaszi nevezési listáján.
A játékvezető szerepe
A meccset a német Tobias Stieler vezeti, és bár a Bundesligában nem a legszigorúbb játékvezető, nála érdemes számolni azzal, hogy a nemzetközi kupameccseken hamarabb előkerülnek a lapok. A német élvonalban 205 meccsen 3,73 sárgát átlagol, Európában viszont látványosan növekszik az átlag: a Bajnokok Ligájában 4,61, az Európa Ligában 5,25, míg a Konferencia Ligában pontosan 6,00 sárga lap/meccs átlaga.
A két csapat idei meccsei sem voltak lapmentesek: a BL-selejtezőkön a razgradi első meccsen 4 sárga lap született, a BL-visszavágón 7, míg az őszi EL-meccsen 5 – vagyis az átlag 5 fölött mozog.
