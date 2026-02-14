Több szurkolót is letartóztattak a Hull City-Chelsea FA-kupa-mérkőzésen

Péntek este - többek között Pedro Neto mesterhármasával - 4-0-ra kiütötte az angol élvonalbeli Chelsea a Championshipben szereplő Hull Cityt az FA-kupa 4. fordulójából. Ugyanakkor a hazai szurkolók gondoskodtak arról, hogy ne csak a találkozóról szóljon az este.

Az MKM Stadion hangosbemondója már az első félidőben is figyelmeztette a közönséget, hogy a kirekesztő rigmusok éneklése bűncselekménynek számít, ezért hagyjanak fel vele.

Ezt követően a második játékrészben újabb felszólítás történt, ám ez sem használt. Később a klub megerősítette, hogy néhány beazonosított szurkolót őrizetbe vettek a történtek után.

A szóban forgó dal homofób utalásokat is tartalmazott, amit a Hull szurkolói kifejezetten a Chelsea-nek címeztek. Egyébként a Koronaügyészség 2022-ben már hivatalosan is megerősítette, hogy e dal éneklése rendőri intézkedést vonhat maga után.

Azután, hogy Liam Rosenior csapata hozta a kötelezőt az angol kupasorozatban, jövő héten a Burnleyvel csap össze a Premier League-ben. Egy esetleges sikerrel továbbra is harcban maradna a Bajnokok Ligáját érő első négy helyért.

