Goal.com
Live
Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Több szurkolót is letartóztattak a Hull City-Chelsea FA-kupa-mérkőzésen

Nem múlt el botrányok nélkül a Chelsea Hull Citynél tett látogatása.

Péntek este - többek között Pedro Neto mesterhármasával - 4-0-ra kiütötte az angol élvonalbeli Chelsea a Championshipben szereplő Hull Cityt az FA-kupa 4. fordulójából. Ugyanakkor a hazai szurkolók gondoskodtak arról, hogy ne csak a találkozóról szóljon az este. 

Az MKM Stadion hangosbemondója már az első félidőben is figyelmeztette a közönséget, hogy a kirekesztő rigmusok éneklése bűncselekménynek számít, ezért hagyjanak fel vele. 

Ezt követően a második játékrészben újabb felszólítás történt, ám ez sem használt. Később a klub megerősítette, hogy néhány beazonosított szurkolót őrizetbe vettek a történtek után. 

A szóban forgó dal homofób utalásokat is tartalmazott, amit a Hull szurkolói kifejezetten a Chelsea-nek címeztek. Egyébként a Koronaügyészség 2022-ben már hivatalosan is megerősítette, hogy e dal éneklése rendőri intézkedést vonhat maga után. 

Azután, hogy Liam Rosenior csapata hozta a kötelezőt az angol kupasorozatban, jövő héten a Burnleyvel csap össze a Premier League-ben. Egy esetleges sikerrel továbbra is harcban maradna a Bajnokok Ligáját érő első négy helyért. 

Anglia 2
Hull City crest
Hull City
HUL
Queens Park Rangers crest
Queens Park Rangers
QPR
Anglia 1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Burnley crest
Burnley
BUR
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0