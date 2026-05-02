A klub motorja és vezére

A onefutball.com cikke szerint Hulk 2021-es érkezése óta azonnal a csapat vezéregyéniségévé vált a Atlético Mineiro-nál. Összesen 311 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 140 gólt szerzett és 56 gólpasszt adott, miközben kapitányként is vezette a „Galo”-t a legfontosabb sikerekhez.

A korszak csúcspontját a 2021-es szezon jelentette, amikor a klub történelmi duplázást ünnepelhetett: megnyerte a brazil bajnokságot és a Brazil Kupát is. Ezt követte a 2022-es Brazil Szuperkupa-győzelem, valamint a mineirói állami bajnokság öt egymást követő megnyerése (2021–2025), amely sorozatban Hulk kulcsszerepet játszott.

Érzelmes búcsúüzenet

A támadó a klub közleményében megható szavakkal búcsúzott:

„Sokkal többet viszek magammal, mint trófeákat. Egy olyan köteléket, amely megváltoztatta az életemet. A Galo és a szurkolók az első naptól kezdve otthon érezték velem magukat. Remélem, mindenki ott lesz az Arénában, hogy úgy búcsúzzunk el, ahogy ez a gyönyörű történet megérdemli: érzelmekkel, hálával és egy hatalmas ünneppel.”

Méltó búcsú az Arena MRV-ben

A klub nem hagyja csendben távozni ikonikus játékosát: május 10-én, a Botafogo elleni bajnoki mérkőzés előtt ünnepélyes búcsút rendeznek az Arena MRV-ben. Az esemény célja, hogy a szurkolók méltó módon köszönhessék meg Hulk éveken át tartó szolgálatát és sikereit.

Új irány, de maradandó örökség

A brazil sajtó értesülései szerint Hulk pályafutása várhatóan a Fluminense FC csapatánál folytatódhat. Bár a klubváltás új fejezetet nyit a karrierjében, a Belo Horizonte-i korszak örökre meghatározó marad a játékos és a szurkolók számára is.

Hulk távozása egy korszak végét jelenti az Atlético Mineirónál: távozik egy klubikon, aki mély nyomot hagyott a brazil futballban.

