Hová igazol Dzsudzsák Balázs? Tippek Kispesttől Hollandiáig

Amint arról elsőként beszámoltunk a tárgyalt Dzsudzsák Balázzsal, de végül nem sikerült meggyőzni arról a válogatott csapatkapitányát, hogy húzzon le egy évet az NB II-es DVSC-ben. Vagyis jelen helyzetben nem tér haza első magyar egyesületébe a ballábas játékos. De akkor hol folytatja?

Jelenleg ugye az arab Al-Ain játékosa volt eddig, de az a kapcsolat megrekedt, hiszen a klubot is érzékenyen érintette a gazdasági válság, ráadásul a légiósok számát is korlátozhatják a bajnokságban, így könnyen létszámfeletti is lehet a magyar játékos. Ugyanakkor nem az Al-Ain az első csapata az országban Dzsudzsáknak, így még az is megeshet, hogy ott talál magának új klubot.

Vagy akár vissza is jöhet Európába.

Több csapat

Nyilván egy holland középcsapatba könnyedén el tudna menni, de azok nem tudják megfizetni. Itt jöhet képbe egy kisebb német csapat, vagy akár egy angol második ligás együttes, amelyek költségvetésébe még bele is férhet Dzsudzsák Balázs szerződtetése.

És akár még haza is jöhet.

Képbe kerülhet a – tudjuk a Groupama Arénában még páholya is van a játékosnak –, de a MOL Fehérvárnak talán még nagyobb a sansza. A piros-kék csapat a hírek szerint több alkalommal is megpróbálta már megszerezni Dzsudzsákot és talán most jöhet az utolsó esély az átigazolásra. Pénz van, cél is akad, nemzetközi kupa is lesz, szóval ideális a helyzet. Viszont nem nagyhatunk figyelmen kívül még egy lehetőséget: Dzsudzsák Balázs mostanában sokat pózol Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszterrel, aki közismerten nagy -szurkoló.

Viszont, ha egyik lehetőség sem jön be, akkor még mindig ott a Debrecen, ahol se , se nemzetközi kupa nincs, ellenben a szerződés marketing-értéke – a sztár hazatér segíteni – elég nagy lenne.

Persze ezek csak tippek, de bármelyik bejöhet.