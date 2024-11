Hosszabbított vezetőedzőjével az MTK

Hivatalos oldalán jelentette be a klub.

Az MTK Budapest két évvel meghosszabbította a labdarúgócsapat vezetőedzője, Horváth Dávid jövő nyáron lejáró szerződését, jelentette be Dr. Selei András klubigazgató csütörtökön.



A 39 éves szakember 2022 őszétől irányítja felnőtt csapatot - azt megelőzően beugróként 12 pontból 10-et szerzett meg az NB I-ben -, amellyel 2023-ban előbb visszajutott az élvonalba, majd irányításával magabiztosan őrizte meg a tagságát úgy, hogy a szezon jelentős részében a felsőházban álltak. Az idei szezonban irányításával a harmadik helyen áll az együttes.

Horváth Dávid eddig 80 tétmérkőzésen ült a felnőtt együttes kispadján, és kiváló mutatókkal rendelkezik, hiszen a megszerezhető pontok 60%-át gyűjtötte be (43 győzelem, 15 döntetlen és 22 vereség az eredménysora). A mérlege az NB I-ben is pozitív: a 48 találkozó közel felét megnyerte, mindössze a meccsek egyharmadát veszítette el (22 győzelem, 10 döntetlen, 16 vereség) - irányításával az előző hónapban a csapat az összes tétmérkőzésén győzött a bajnokságban és a kupában.

- Horváth Dávid személyében mindvégig egy projekt megvalósításához kerestük a megfelelő edzőt - ő kiválóan alkalmas erre és ezt eddig minden téren bizonyította. Fejlődik a klub és ezzel együtt fejlődik ő is, hiszen még mindig egy fiatal, bár már tapasztalt edzőről van szó. Azt gondolom, hogy ezzel bizonyítottuk, hogy ez az út is járható és lépésünkkel szeretnénk példát is mutatni egyben - mondta Dr. Selei András klubigazgató a szerződés aláírását követően.

- A szerződéshosszabbítás a jelenben köttetett, de benne van az elmúlt időszak és a jövő potenciálja is. Büszke vagyok, hogy a stábommal és a játékosokkal együtt az eddig elénk kitűzött célokat elértük és ígérhetem, ahogy eddig, ezután is minden egyes nap az aznapi 100%-omat fogom adni, hogy az újabb akadályokat leküzdjük. Nagyon csábító számomra az MTK Budapest projektje, Dr. Selei Andrással az évek óta tartó közös munka, továbbá Zakor Sándor tulajdonos bizalma és az állandó fejlődésre ösztönző gondolkodásmódja. Ez egyszerre motiváló, hatalmas kihívás, valamint felelősség is. Köszönöm mindenkinek, aki segíti a munkámat, támogat, hogy szolgálni tudjam tovább csapatunkat, amely alatt az egész közösségünket értem - mondta Horváth Dávid.