Hosszabbított vezetőedzőjével a Premier League meglepetéscsapata

A Brentford vezetőedzője, Keith Andrews új, 2032-ig szóló szerződést írt alá a klubbal.

A 45 éves ír szakember Thomas Frank helyére lépett júniusban, miután eddig szögletekért felelős edzőként dolgozott. Azóta a csapat a hetedik helyen áll a Premier League-ben, lehetőségük van kivívni a klub történetének első európai kupaindulását.

„Meg kellett érdemelnem a pozíciót”

Andrews elmondta, hogy az átmenet után először saját magának akarta bizonyítani alkalmasságát:

„Természetes volt a bizonytalanság – ha én Dublinban élnék, és látnám, hogy Thomas Frank távozik, és a szögletért felelős edzője veszi át a csapatot, én is kicsit aggódnék! De én mindig is két kézzel akartam megragadni a lehetőséget. Alázatosan, keményen dolgoztam, és elsősorban saját magamnak akartam bizonyítani, hogy képes vagyok elvégezni ezt a munkát a szükséges szinten.”

Klubvezetés elégedett az eredményekkel

A Brentford sportigazgatója, Phil Giles kiemelte, hogy Andrews „tökéletesen illik a klubhoz” és az első szezonját „kiemelkedőnek” tartja.

„Amikor Keith tavaly nyáron elfogadta a munkát, hároméves szerződést írt alá, de mindig az volt a terv, hogy a lehető leghamarabb értékeljük a teljesítményét. Tekintettel a szezonbeli eredményeinkre, nagyon örülök, hogy az első kilenc hónap alatt meg tudtunk egyezni a hosszabbításról.”

