Hosszabbított ukrán játékosával a Kecskemét

Hivatalos oldalán jelentette be a klub.

A Kecskemét szerződést hosszabbított Mihajlo Meszhivel: a 27 éves ukrán középpályás 2026 nyaráig szóló megállapodást írt alá az NB I-es labdarúgócsapattal – adta hírül kedden a klubhonlap.

Mihajlo Meszhi a feljutást követően csatlakozott hozzánk, és elsősorban nagyon hasznos kiegészítő emberként lett fontos tagja az ezüstéremig menetelő csapatnak. Akár kezdőként, akár csereként számított rá Szabó István, mindig ellentmondást nem tűrően vetette bele magát a meccsekbe, két idény alatt összesen 46 tétmérkőzésen kapott szerepet, ezeken a találkozókon három gólpasszt is jegyzett. Az új szezonban az FTC elleni bajnokival gyarapította eddig ezt a számot, így közelít az 50. tétmeccse felé lila-fehérben - írta a klub.

A 27 éves ukrán középpályás új szerződésének értelmében, 2026 nyaráig maradhat Kecskeméten.

– Nagyon jó érzések vannak most bennem, szeretnék mindenképpen köszönetet mondani a menedzsmentnek és a szakmai stábnak, hogy bíznak bennem. Köszönöm természetesen a szurkolóknak is azt, hogy amióta itt vagyok, mindig maximálisan mellettünk állnak, ez sokat jelentett személy szerint nekem is. A legkedvesebb emlékem nem meglepő módon a történelmi ezüstérem, amit átélhettem a klubbal. Amennyiben mérkőzést kellene mondanom, akkor a Riga elleni hazai találkozót venném előre. Érzelmekkel teli mérkőzés volt, melybe csereként kapcsolódtam be. Nagy élmény volt az a siker, a saját teljesítményemmel is elégedett lehettem, csak azt sajnálom, hogy a továbbjutás nem jött össze. Ami a céljaimat illeti, szeretnék megharcolni a kezdőcsapatba kerülésért, ahogy mindenki, ezért mindent meg is fogok tenni, ami tőlem telhető. Nagyon jó játékosok szerepelnek a posztomon is, de a konkurencia mindannyiunk teljesítményére csak ösztönzőleg hathat – mondta Mihajlo Meszhi.