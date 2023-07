Hosszabbított tehetségével a Honvéd - HIVATALOS

Az NB II-be is követi a csapatot.

2018 nyarán, alig 15 esztendősen érkezett Kispestre Kerezsi Zalán, de az NB II-be kiesett csapattal is hosszú távra tervez, jelentette be Budapest Honvéd hivatalos honlapja.

2020 szeptemberében a Kőrösladány ellen debütált az NB III-ban (a 73. percben szerzett gólja egy pontot ért a Honvédnak), majd novemberben Felcsúton a 77. percben váltotta Kocsis Dominikot, így két hónap alatt az NB III-ban és az NB I-ben is bemutatkozhatott.

2021 nyarán (éppen a Vasas elleni edzőmeccsen) megszerezte első gólját az első csapatban és a nyár végén pedig szerződéshosszabbítással jutalmazta a csapat.

„Az elsődleges célunk, hogy visszakerüljünk az NB I-be és ott is komoly terveink vannak, magyarokra, akadémistákra építve szeretnénk nagy célokért küzdeni. Szeretnék a feljutásban komoly szerepet játszani, utána pedig az NB I-ben is meghatározó játékosként segíteni a csapatnak. Biztos, hogy kemény szezon előtt állunk, bízom a sikerekben, de valószínűleg lesznek nehezebb, kevésbé jó meccseink is, ettől függetlenül elengedhetetlen, hogy a tűz mindenkinek ott lobogjon a szemében!“

– fejtette ki Kerezsi Zalán.

Kun Gergely, a klub ügyvezetője is boldogan jelentette be a hosszabbítást.

„Fontos számunkra az értékeink megtartása és fejlesztése, szeretnénk minél magasabb szintre juttatni őket. Mi nem úgy képzeljük el a csapatépítést, hogy hozunk egy csomó játékost és melléjük csatlakoznak be a saját nevelésűek, hanem a saját nevelésű bázisunkhoz csatlakoznak az érkezők. Kerezsi Zalán is fontos tagja ennek a Honvéd-nevelésű magnak, akiben hosszú távon gondolkozunk, hiszen egy remek mentalitású srácról beszélünk."