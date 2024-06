Hosszabbított támadójával a ZTE

Hivatalos oldalán jelentette be a klub.

A labdarúgó NB I-ben szereplő ZTE a hivatalos honlapján bejelentette, hogy szerződést hosszabbított Németh Dániellel. A 20 éves támadó további két évig erősítheti az egerszegi klubot.

A klub további két éves szerződést kötött Németh Dániellel, így biztossá vált, hogy a következő szezont is ZTE színekben kezdi majd meg a fiatal, még csak húsz éves támadó.

NÉMETH DÁNIEL 2021-ben érkezett a klubhoz a Honvéd együttesétől, majd egy rövidebb lendvai kölcsön-kitérő után beépült a ZTE keretébe. Napjainkig, összesen 65 mérkőzésen játszott zalaegerszegi mezben, ez idő alatt hét gólig és két gólpasszig jutott.

„Pozitívan tekintek vissza az eddig itt töltött időszakomra, úgy gondolom minden szezonra minőségben és összetartásban is remek csapat kovácsolódott össze. A tavalyi év természetesen a klubnak és nekem is kiemelkedő volt, a kupagyőzelem felejthetetlen élmény marad számomra. Mindig jó érzés, pozitív visszajelzés, ha egy klub új szerződést kínál egy játékos számára és ezzel én is így vagyok. Úgy érzem jó úton haladok és továbbra is keményen kell dolgozzak, hogy minél több játéklehetőséghez jussak. Szeretnék továbbra is gólokkal, gólpasszokkal hozzájárulni a csapati jövőbeli sikereihez.”