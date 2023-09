Hosszabbított magyar játékosával a DAC

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A DAC megegyezett Csinger Márkkal az eredeti szerződésének további két idényre szóló meghosszabbításában - közölte a DAC, hivatalos honlapján

Ahogy a DAC közleményében fogalmaz: Klubunk további két esztendőre bebiztosította Csinger Márk szolgálatait! A húszéves védő 2022 júliusában az olasz SPAL együttesétől igazolt hozzánk, 2025 nyaráig szóló szerződést kötve. A DAC vezetősége és a 21 éven alatti magyar válogatott tagja most egyezségre jutottak az együttműködés meghosszabbítását illetően, így az új kontraktusa további két évig, tehát 2027. június 30-ig érvényes.

Csinger a tavalyi szezont Győrben töltötte vendégjátékosként, ahonnan a jelenlegi idény előtt a DAC A-csapatához került. Sárga-kékben eddig hat bajnoki találkozón lépett pályára, egy-egy alkalommal az Európa Konferencia Ligában és a Slovnaft Cup-ban is szerephez jutott.



Természetesen megszólaltatták a játékost is:



„Nagyon boldog vagyok, amiért a klub ennyire bízik bennem. Erre egyúttal kötelezettségként és annak a jeleként tekintek, hogy a DAC a jövőben is számít a szolgálataimra, ami nagyon kellemes érzés. Az első szerződésem aláírása óta eltelt tizennégy hónap alatt sok minden történt és bízom benne, hogy az elkövetkező években is sok csodálatos pillanatot élünk majd meg” - mondta Csinger