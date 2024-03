Hivatalos: Hosszabbított fiatal sztárjával a Bayern

2029-ig írt alá.

Mathys Tel marad.





A Bayern München márciusban nevezett ki új sportigazgatót Max Eberl személyében, aki székfoglalóján elmondta, hogy a Real Madridot tartja követendő példának és fiatal játékosokra szeretne a jövőben építeni. Nos már meg is tette első lépését.



Fabrizio Romano értesülései szerint - mely azóta már hivatalossá is vált -, Mathys Tel 2029-ig meghosszabbította szerződését a bajorokkal, miután Eberl biztosította a franciát, hogy fontos szerepet szán neki a jövőben. Emellett természetesen fizetésemelést is kapott a támadó.

"Ez a hosszabbítás nagyon sokat jelent nekem. Rengeteget tanultam a Bayernnél, a pályán és azon kívül is. Szeretnék sok gólt és gólpasszt szerezni, a szívemet és az energiámat a szurkolóknak és a Bayernnek adni."



Tel 2022-ben igazolt Münchenbe a Rennestől, 42 bajnokin eddig 9 gólt szerzett a 18 éves csatár, de kétszer a kupában és kétszer a Bajnokok Ligájában is eredményes volt.

Erbel közben arról is beszámolt, hogy egyelőre nem beszélt Alphonso Daviesszel a hosszabbításról, de reménykedik benne, hogy hamarosan az ő új szerződését is bejelenthetik.