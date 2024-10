Hosszabbított csodacseréjével az Aston Villa

2030-ig írt alá.

A kolumbiai csatár, Jhon Durán hivatalosan is hosszú távú szerződéshosszabbítást írt alá az Aston Villával, miután remekül kezdte a szezont.

Durán 2023. januárjában csatlakozott az Aston Villához, és a tavalyi szezonban, ahol a kevés lehetőség ellenére impresszív teljesítményt nyújtott. A 20 éves játékost a nyár elején átigazolásokkal is összefüggésbe hozták, de végül a Villa Parkban maradt. A szezon eddigi részében Durán remek formát mutatott, és a kolumbiai csatár Unai Emery "szupercseréje" lett, így csapata új, hosszú távú szerződéssel jutalmazta őt.

Az Aston Villa hétfőn bejelentette, hogy Durán hivatalosan is megkötötte új szerződését, amely 2030 nyaráig érvényes, ezzel véget vetve az esetleges távozásáról szóló pletykáknak. Korábban arról is beszámoltak, hogy a német óriás, a Bayern Münchent és a Chelsea-t is lenyűgözte Duran szereplése és fontolóra vették a csatár megszerzését.

Durán eddig még nem kezdett mérkőzést az Aston Villában a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában sem, az egyetlen alkalom, hogy kezdőként lépett pályára, a Wycombe Wanderers ellen a Carabao Kupa harmadik fordulójában volt. Ennek ellenére a kolumbiai ötször volt eredményes cserejátékosként, többek között győztes gólokat szerzett a Bayern München, a West Ham, a Leicester és az Everton ellen is.