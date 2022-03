Hosszabbított a zöld-fehérekkel a védelem egyik oszlopa

Pénteken újabb megállapodást írt alá a Ferencvárossal a rutinos és sokoldalú balbekk, Eldar Civic. A bosnyák válogatott játékos két UEFA Európa Liga-, egy Bajnokok Ligája-csoportkör, valamint két magyar bajnoki cím után továbbra is Sztanyiszlav Csercseszov rendelkezésére áll majd – számolt be a hírről a fradi.hu.

A bosnyák balhátvéd Hajnal Tamás sportigazgató szerint továbbra is komoly segítségére lehet a Ferencvárosnak.

„Nagyon örülünk, hogy sikerült megállapodnunk Eldarral, boldoggá tesz minket, hogy továbbra is csapatunk tagja lehet – kezdte Hajnal Tamás. – Ő egy nagyon jó minőséget képviselő balhátvéd, legnagyobb kvalitásai közé tartozik, hogy rendre veszélyes beadásokkal segíti a társakat, szezononként rengeteg gólt készít elő. Tudjuk azt is, hogy miben kell még fejlődnie, ezen fogunk dolgozni. Közös célunk, hogy a folytatásban is olyan sikeresek legyünk, mint amilyenek az elmúlt három évben voltunk. Szeretnénk, hogy ha Eldar ebben továbbra is fontos szerepet töltene be – zárta gondolatait a sportigazgató.