Hosszabbított a Dortmund kapusa

Gulácsi Péterrel is összeboronálták, most hosszabbított kapusával a Borussia Dortmund - a sárga-feketék új, 2023-ig szóló szerződést kínáltak fel Marwin Hitznek, amit alá is írt a 33 éves kapus.

✍️ Der #BVB hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit @HitzMarwin um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert.



Weitere Infos 👉 https://t.co/65EfxfXG2m — Borussia Dortmund (@BVB) February 25, 2021

"Marwin sportszakmailag és emberileg is nagy megbecsülést élvez nálunk. A szerződéshosszabbítás logikus lépés volt" - mondta a BVB sportigazgatója, Michael Zorc.

Hitz 2018 óta tagja a Dortmundnak, azóta 25 tétmeccsen védett - korábban 13 alkalommal a Wolfsburg, 141-szer pedig az Augsburg portáját védte.

"A családom és én nagyon jól érezzük magunkat Dortmundban. Idén is van olyan szakmai célunk a csapattal, amelyet közösen akarunk elérni. Köszönöm a vezetőség bizalmát, alig várom, hogy ismét a szurkolóink előtt játszhassunk."

Bürki jövője kérdéses, egyelőre nem tudni, hogy Hitzként első vagy másodikszámú kapusként tekintenek Dortmundban.

