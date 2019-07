Hosszabbított a Budapest Honvéd csapatkapitánya

Az EL-visszavágó előtt tett bejelentést a fővárosi klub.

A Budapest oldala számolt be róla, hogy szezonnyitó sajtótájékoztatót tartottak a kispestiek, amelyen szóba került a csütörtöki Universitatea Craiova elleni Európa-liga-mérkőzés, a hétvégi miskolci -es szezonnyitó, a 110. születésnappal kapcsolatos információk.

Továbbá egy bejelentésre is sor került: Djordje Kamber 2021. július 30-ig meghosszabbította a szerződését a Honvéddal, s arról is megegyezett a vezetőséggel, hogy visszavonulását követően is a klub kötelékében marad.

- Többször is beszélgettünk már arról, hogy mi legyen a folytatásban, én érzek még magamban erőt a következő két évre, a stáb is úgy látja, hogy képes vagyok jó teljesítményt nyújtani, szóval örömmel hosszabbítottam. Kispest a második otthonom, szeretek itt lenni, és boldog vagyok, hogy maradhatok. Természetesen jövő nyáron megbeszéljük, milyen állapotban vagyok, de én két évre tervezek, aztán pedig meglátjuk, milyen módon tudom segíteni a Honvédot - mondta el Kamber.

A 35 esztendős labdarúgó 2015 nyarán érkezett Kispestre, ahol bajnok és -ezüstérmes lett, s bízik benne, hogy a következő szezon is jól alakul majd. A csapatkapitány hozzátette, mivel az új igazolások közül nem volt itt mindenki rögtön a felkészülés kezdetén, így még egy kis időre van szükségük, de az itthoni felkészülés során és az ausztriai edzőtáborban is keményen dolgozott a csapat azért, hogy megfelelő állapotba kerüljön.

- Jó ellenfél a Craiova, ezt az első mérkőzésen is láthattuk, viszont azt is, hogy mi egyre jobban futballozunk, javultunk a Zalgiris Vilniusszal szembeni meccshez képest, és van esélyünk arra, hogy kiharcoljuk a továbbjutást – tette hozzá Djordje Kamber.

A csapatkapitányhoz hasonlóan Giuseppe Sannino vezetőedző is arról beszélt, idő kell ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön, de lépésről lépésre halad előre a csapat. A szakvezető hangsúlyozta, türelmes típus, és tudja, a kemény munka mindig kifizetődik.

- A felkészülés során sok fiatalnak is lehetőséget kapott, ami számukra is hasznos volt, hosszú út áll előttünk, a rutinos és a fiatalabb játékosokra is szükségünk van. Craiovában erős csapat ellen játszunk, és minden tudásunkra szükség lesz ahhoz, hogy a hazai nulla nullás döntetlen után kiharcolhassuk a továbbjutást. Ráadásul a bajnokság is közeledik, a csütörtöki találkozó után vasárnap Miskolcon lépünk pályára, igyekszünk úgy gazdálkodni a rendelkezésre álló kerettel, hogy megfelelő állapotban lévő játékosok szerepeljenek.

Az Európa-liga mellett a bajnokság is fontos, hiszen a jó kezdés lendületet adhat a folytatásra. Ami az NB I-es szereplést illeti, nem vagyok látnok, nem tudom, hol végezhetünk, de természetesen a lehető legjobb eredményt akarjuk elérni, no meg kivívni a nemzetközi szereplés jogát.

A sajtótájékoztatón szóba került a Honvéd születésnapja is, hiszen a klub augusztus 3-án lesz 110 esztendős. Ennek kapcsán 110 bérletet sorsolnak ki a szurkolók között, és ingyenes buszt indítanak Miskolcra.

