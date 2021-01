Hosszabbíthat Hansi Flick egyik kedvence

A német Sky Sport információi szerint Jamal Musiala, a Bayern felfedezettje és Hansi Flick egyik kedvenc játékosa egy 2025-ig szóló profiszerződést ír alá februárban a müncheniekkel.

Az alapvető egyezség állítólag már megszületett, de van még egy pár dolog, amit február végéig tisztázniuk kell a feleknek - optimisták, hogy ez sikerülni is fog. Egyes sajtóhírek szerint Musiala - aki 16 profi tétmeccsen pályára lépett már idén a bajoroknál - az új szerződés értelmében körülbelül bruttó 6 millió eurót tehet zsebre majd.

Musiala, a korábbi játékosa a Bundesligában 11 meccsen összesen 328 percet töltött a pályán, ezalatt három gólt szerzett, azaz átlagban 108 percenként volt eredményes. Az angol U21-es válogatott játékosát 2013 és 2016 között Andrew Martin edzette - a Skynak adott nyilatkozatában beszélt Musialáról:

"Ez egyszerűen csodálatos, szinte irreális. Soha nem kételkedtem benne, de meglepett, hogy milyen gyorsan mentek a dolgok. Európa bajnokcsapatánál játszik, néha kezdőként, de legtöbbször be lett cserélve - ráadásul gólokat is szerez. Nagyon gyorsan fejlődik. Nem lepett meg, mert megvan a tehetsége hozzá, de nagyon rövid idő alatt érvényesült és őrületesen örülök is neki. Világklasszis lehet, jó úton tart efelé. Talán egyszer egy lapon említik Messivel és Ronaldoval."