Hosszabb kihagyás vár a Liverpool játékosára

Októberre várják vissza.

A Liverpool középpályása, Harvey Elliott állítólag lábtörést szenvedett, miután kénytelen volt visszalépni az angol U21-es válogatott keretétől.

A középpályást eredetileg behívták az angol U21-es válogatottba, de vissza kellett lépnie, miután edzés közben fájdalmat érzett. Kezdetben nem volt egyértelmű, hogy mi okozta a problémát, de további orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy a fiatal középpályás lábtörést szenvedett, ami akár október végéig is távol tarthatja őt a pályától – számolt be róla a The Times.

Annak ellenére, hogy nagy szerepet szántak neki az idei szezonban, Elliott eddig csak hét percet játszott a Liverpool 2024–25-ös szezonjában. Nagy reményekkel tekintett az Arne Slot irányítása alatt adódó új lehetőségek elé, hogy lerázza magáról a „szupercsere” címkét, amelyet korábbi edzője, Jürgen Klopp idején kapott.