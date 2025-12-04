Hosszabb kihagyás vár a Bilbao ellen megsérülő Alexander-Arnoldra

Trent Alexander-Arnold ismét megsérült a Real Madrid 3–0-s, Bilbao elleni idegenbeli győzelme során. A szélső védő a második félidő elején húzódott meg, nem sokkal azután, hogy kiosztotta első La Ligás gólpasszát. A játékos azonnal jelezte a kispad felé problémáját, majd ápolás után le is kellett cserélni, ami különösen aggasztó volt, hiszen nemrég tért vissza egy combhajlító-sérülésből.

A klub orvosi vizsgálatai később megállapították: Alexander-Arnold a bal combjában, a négyfejű izom rectus femoris részében szenvedett izomsérülést. Spanyol sajtóértesülések szerint az angol játékosra várhatóan két hónap kihagyás vár.

A 27 éves futballista madridi időszaka ezzel továbbra is meglehetősen rapszodikus. Érkezése óta több izomprobléma hátráltatta, és csupán ritkán tudott csapata rendelkezésére állni. A szezon elején hat hetet kellett kihagynia combhajlító-húzódás miatt, és a spanyol sajtó ennek hatására egyre gyakrabban veti fel, hogy tud-e vajon alkalmazkodni Real Madrid intenzív játékstílusához. A mostani sérülés épp akkor jött, amikor Alexander-Arnold kezdett ritmusba lendülni és visszanyerni régi formáját.

Hiánya ráadásul érzékenyen érinti a Real Madridot, hiszen Dani Carvajal 2026 elejéig nem bevethető, így Xabi Alonsóra komoly feladat hárul: át kell szerveznie a védelmet a sűrű, hazai és nemzetközi mérkőzésekkel teli időszakban. Minden bizonnyal Federico Valverde és Raúl Asencio kerül ki többet a szélre.

