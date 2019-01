Hosszabb időre kidőlt a Tottenham támadója

A Tottenham játékosa, Dele Alli a Spurs hétvégi bajnokiján szenvedett sérülést.

Első ránézésre is komolynak tűnt a helyzet, kedden délután pedig a Tottenham hivatalos oldalán közölte a diagnózist.

Eszerint Alli combizom sérülést szenvedett és komoly kihagyás vár rá.

Az orvosi stáb előzetes számításai szerint 5-6 hétre nem kalkulálhat vele Pochettino, azaz március elejéig kényszerpihenőre szorul az angol játékos.

Nincs egyszerű helyzetben a Spurs menedzsere, már ami a támadósort illeti, ugyanis Harry Kane ugyancsak hetekre kidőlt, Son Heung-Min pedig az Ázsia Kupán vesz részt a dél-koreai válogatottal.

A cikk lejjebb folytatódik

Following scans and clinical assessment, we can confirm that @dele_official has suffered a hamstring strain, sustained during Sunday's match.



Dele will now undergo a period of rehabilitation with our medical staff, with the expectation of returning to training in early March. pic.twitter.com/BalHwgBFHZ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 22 January 2019