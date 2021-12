Horváth Ferenc marad, de változások lesznek a Honvédnál

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

Némileg ingatag volt a kispad az ősz folyamán Horváth Ferenc alatt, a Honvéd ugyanis meglehetősen hullámzó teljesítményt nyújtott, voltak váratlan vereségek és meglepetés-győzelmek is, ami jelenleg a 8. helyre elég. A kispestiek 17 bajnokin 6 győzelem mellett 9-szer kaptak ki, s a gólkülönbségük is negatív.

Kun Gábor, a klub ügyvezetője értékelte a hektikus őszt, amely során kitért Horváth Ferenc jövőjére is.

"Az edzői stáb folytatja a munkát, azonban a keretben várhatóak változások. Elkezdődtek a tárgyalások a kiszemelt játékosokkal, de helyet is kell teremteni nekik, így természetesen távozók is lesznek. Fontos, hogy akik érkeznek, azok nemcsak játékban hanem mentalitásban is hozzá tudjanak tenni a csapathoz. Akik pedig maradnak, azok még jobban becsüljék meg, hogy a Honvédban játszhatnak" - nyilatkozta az ügyvezető a honvedfc.hu-nak, a célokkal kapcsolatban pedig hozzátette, mindenképpen eredményesebb félévet szeretnének zárni, ami a tabella első felét jelenti, és a kupában is újra nagyot akarnak alkotni.

Kun Gábor elmondta, stabilabb játékot szeretnének látni a csapattól, ahol nincsenek ekkora ingadozások mérkőzésen belül, nagyobb fegyelmet és kötelességtudatot várnak el a csapattól és a stábtól, ehhez pedig, ahogy fogalmazott "meglesznek a szükséges eszközök".

A cikk lejjebb folytatódik

