Horrorsérülés: Varga Barnabást hordágyon kellett a pályáról levinni

Jelenleg kommunikál környezetével, hamarosan kórházba szállítják.

A magyar válogatott sorsdöntő mérkőzést játszik Skócia ellen a 2024-es Európa-bajnokságon. A játék 65. percbében került a földre Varga Barnabás egy Szoboszlai beadást követően, majd hosszas percek után hordágyon vitték le az FTC labdarúgóját.





Varga Barnabás szerezte a magyar válogatott egyetlen gólját a 2024-es Európa-bajnokságon. A Skócia elleni mérkőzés 65. percében 0-0-s állásnál Szoboszlai Dominik végzett el szabadrúgást, amelyre Varga Barnabás érkezett a tizenhatoson belül. A magyar válogatott csatára nem jól fogott talajt és a földön is maradt. Az orvosi stáb egyből a segítségére sietett, majd egy ponyvával fogták körbe Vargát. A játékosok arca is lefagyott, majd hamarosan megérkezett a hordágy, amelynek érkezését Szoboszlai siettette. Hét-nyolc perc után a defiblirátor is előkerült – szerencsére ennek használatára nem került sor. Végül az FTC játékosát egy négykerekű hordágyon vitték le a pályáról.

Pár perccel később a helyszínen lévő M4-es riporter az alábbi információkat osztotta meg a nézőkkel:

Kommunikál az egészségügyi személyzettel, észleli a körülötte történteket. Jelenleg még a stadionban fekszik egy hordágyon, de hamarosan kórházba szállítják.