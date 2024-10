Horror sérülés az U19-es válogatott meccsén, mentő vitte el a magyar játékost

Sípcsonttörést szenvedett a magyar U19-es válogatott erőssége, Galántai Tamás.

Debrecenben, a DEAC pályáján játszott Skóciával felkészülési mérkőzést a magyar U19-es válogatott. A mieink 2-1-es vereséget szenvedtek, ám nem csak emiatt lehetünk szomorúak, ugyanis a Torinóban légióskodó, nyáron Horváth Krisztoferhez hasonlóan ugyancsak az első csapattal edzőtáborozó Galántai Tamás súlyos sérülést szenvedett.

Még 1-1-et mutatott az eredményjelző, amikor a skótok egyik játékosa, Gabriel Forsyth durva szabálytalanságot követett el a magyar középpályással szemben, aki az eset után lent maradt, és egyből jelezte, hogy nagy a baj.

Sorra érkeztek az orvosok, majd mentősök is a pályára, ahol már infúziót is be kellett kötni a fiatal magyarnak. Végül 16 perces komoly ápolást követően, csapattársai segítségével emelték hordágyon a mentőautóba a játékost, akire hosszú kihagyás vár.

Ezúton is jobbulást és mielőbbi felépülést kívánunk!