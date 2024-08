Hornyák a megnyert Kl-selejtező meccs után: "Szerénynek kell maradnunk"

A 89. percben Mikael Soisalo lett a meccs hőse.

Fogadj 20-szoros szorzóval arra, hogy a Manchester City legyőzi a Manchester Unitedet a Community Shield rendes játékidejében, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Mint ismert, a Puskás Akadémia 1-0-ra nyert az Ararat-Armenia ellen a Konferencia Liga-selejtezőben. Hornyák Zsolt együttese az Európa-konferencialiga előző fordulójában játék nélkül jutott tovább az időközben feloszló ukrán Dnipróval szemben, így csak most kellett beszállnia a harmadik számú kupasorozat selejtezőjébe.

A cikk lejjebb folytatódik

"Már az első perctől érezhető volt, hogy minőségi játékosok alkotják az Ararat keretét, és a második félidőben még erősíteni is tudtak, mikor olyan cserék érkeztek a pályára, mint például Jonathan Duarte. Nehéz mérkőzés volt, a szünet után az ellenfélnek sikerült nyomás alá helyeznie a védelmünket, de jól álltuk a sarat. Aztán beküldtük Artem Favorovot és Jonathan Levit, akiknek köszönhetően sokkal hatékonyabbá vált a középpályánk. A kontratámadásokra alapoztunk, és Jakov Puljic is remekül szállt be a játékba, aminek köszönhetően a hajrában Mikael Soisalo meg is tudta szerezni a győzelmet érő találatot. Szerénynek kell maradnunk, hiszen az 1-0-s siker nem számít megnyugtató előnynek. Hazai pályán úgy kell kiállnunk az Ararat ellen, mintha újra 0-0-ról indulna a párharc"

- vélekedett a vendégek vezetőedzője, Hornyák Zsolt.

„Pontosan azt kaptuk ezen a mérkőzésen, amire számítottunk. Tudtuk, hogy nagyon fegyelmezetten kell védekeznünk, mert az Ararat nagyon veszélyes támadásokra képes – főleg hazai környezetben - mondta el a győztes gólt szerző Mikael Soisalo. - A végén pedig sikerült is betalálnunk, úgyhogy minden a terv szerint alakult. Ami a gólomat illeti, a felkészülési időszakban lőttem már hasonlót a Liberec ellen, és akkor elmondtam, hogy nem vagyok hozzászokva az ilyen jellegű üres kapus találatokhoz, de most már ismerős volt a szituáció, és remélem, sok ilyen gólban lesz még részem. Nincs megállás, vasárnap már a Nyíregyháza elleni bajnoki vár ránk, amely számomra egyelőre ismeretlen csapatnak számít, de természetesen a Szpari ellen is szeretnénk begyűjteni mindhárom pontot a bajnokságban.”

Forrás: puskasakademia.hu