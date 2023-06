Hoppá! Visszavonul a Real Madridtól távozó világsztár!

A Marca értesülései szerint Eden Hazard a nyáron szögre akasztja a stoplist.

A Real Madrid a hétvégén jelentette be, hogy Eden Hazard négy év után ehagyja a klubot. A 32 éves játékos annak ellenére távozik a spanyol fővárosból, hogy még egy év hátra volt a szerződéséből. Egyelőre nem tudni, hogy a Blancóknak mekkora összeget kellett kifizetniük Hazardnak a kontraktus felbontásáért.

A Marca értesülései szerint Eden Hazard nem keres magának új csapatot, elaludt benne a tűz, amit korábban a foci iránt érzett, ezért visszavonul.

Ha a belga szélső mégis meggondolná magát, a GOAL értesülései szerint az MLS-ben vitézkedő Vancouver Whitecaps szívesen látná a soraiban a rutinos támadót.

A belga szélső 2019-ben 115 millió euróért érkezett a Real Madridhoz. A most 32 éves játékost akkor Cristiano Ronaldo pótlására igazolták, sőt a hetes mezszámot is megkapta. A sérülésekkel tarkított madridi karrierje megnehezítette a beilleszkedést és a folyamatos játéklehetőséget is. Az idén is már csak epizódszerepek jutottak, mindössze tíz mérkőzésen lépett pályára.

Eden Hazard négy szezonon keresztül volt tagja a királyi gárdának, melyben 8 címet nyert: 1 Bajnokok Ligáját, 1 klubvilágbajnokságot, 1 európai szuperkupát, 2 spanyol bajnokságot, 1 királykupát és 2 spanyol szuperkupát.