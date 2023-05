Hoppá! Szoboszlai Dominik szívesen dolgozna együtt José Mourinhóval!

Fogadj 20-szoros szorzóval a Sevilla–AS Roma budapesti Európa-liga-döntőre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Rengeteg pletyka járta be az elmúlt hetekben a világsajtót Szoboszlai Dominik lehetséges klubváltásával kapcsolatban. A magyar válogatott csapatkapitánya az Indexnek adott interjújában öntött tiszta vizet a pohárba, és fejtette ki, hogyan képzeli el a jövőjét. A 22 éves játékos elmondta, hogy szerinte ki is a világ legjobb edzője, majd kitért arra is, hogy nem zárná ki a közös munka lehetőségét José Mourinhóval sem.

Sok a pletyka a jövőjével kapcsolatban. A sajtó a napokban felkapta a pár évvel korábbi nyilatkozatát Jürgen Kloppról, melyben a futballvilág egyik leginspirálóbb edzőjének titulálta a németet, és a világ legjobb trénerének. Tartja ezt a kijelentését?

Az első felét mindenképp. A másodikra nem emlékszem, hogy pontosan így hangzott-e el. Ha azt mondtam, ő a legjobb, az egy hiba a részemről, mert ilyet nem lehet kijelenteni. Ember legyen a talpán, aki képes objektíven megítélni, hogy ki a világtörténelem legjobb futballedzője. Klopp, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, esetleg Rose lesz az?

A Sevilla-AS Roma El-döntőn a spanyol csapat győzelme 2.85, a döntetlen 2.90, az olaszok sikere pedig 3.00-szoros szorzóval fogadható.(x)

Felsorolhatnánk megannyi edzőt, aki az elmúlt időszakban sikeres volt a Premier League-ben, vagy bármelyik topligában.

Nem hiszem, hogy van a világnak egyetlen legjobb futballedzője. Zseniális, inspiratív edzője viszont akad több is. Nem vállalkoznék arra, hogy megnevezzem, ki közülük a legnagyobb. Van olyan, akinek a kezei alatt azért szívesen dolgozna és tanulna? Akár annak árán is, hogy kimarad egy-két szezon a Bajnokok Ligájában? Sejtem, mire megy ki a kérdés, így, hogy Kloppot emlegettük és jövőre csak Európa-liga-indulók lesznek… De higgye el, nem tudok arról, hogy a Liverpool játékos-megfigyelői kinn lettek volna a meccseinken, és ha kinn is lettek volna, épp kit figyeltek a csapatból.

Biztos fantasztikus élmény lenne a német edző kezei alatt dolgozni, ahogy az lenne Guardioláé, vagy José Mourinhóé alatt is. Nem tudom, mit lennének képesek kihozni belőlem.

Arányaiban viszonylag kevés futballistának adatik azonban meg mindez, csakis a legjobbaknak. Hiszek abban, hogy elérhetem ezt a szintet, és jó lenne egyszer bármelyikükkel együtt dolgozni. Azzal a kitétellel, hogy itt megint sok-sok nevet felsorolhatnék még.

José Mourinhótól azért szerintem féltené a közvélemény…

Miért?

A híresen pragmatikus, defenzív stratégiái miatt. Miközben ön jóval kreatívabb futballista, mint hogy idényeken át bunkerfocit játsszon!

Pedig tudok védekezni, ha kell! Azt hiszem, ez az utóbbi időben látványos is volt. Azt pedig nem kell megmagyarázni, micsoda sikereket ért el Mourinho az elmúlt húsz évben. Nem véletlenül ő a „Special One”. Izgalmas lenne, noha meglehet, csak elméleti kérdés, mit hozna ki belőlem.

Azt viszont látjuk, hogy Rose mit hoz ki önből!

De azt nem, hogy hosszabb távon még mit hozhat! Ezért is nehéz kérdés, hogy mi következzen most. Az egész eddigi karrieremet tudatosan építettük fel, mindig időben meglépve az újabb szintet, de sosem akkorát, amit túl rizikós lenne megugorni. Magasról nagyobbat lehet zuhanni, és az is ritka, hogy valakinek egy lehetősége adódjon a futball legmagasabb szintjén, nemhogy kettő. Meg kell fontolni minden lehetőséget. Ötévesen álmodtam magamnak egy klubot, tinédzserként egy másikat, látva, hogy nem feltétlenül lehetetlen elérni ezeket az álmokat.

Ha van érdeklődés, megfontolom, nem azért, mert ne lenne jó sorom Lipcsében, hanem azért, mert mindig is érdekeltek a kihívások.

A mérleg egyik serpenyőjében egy jó Leipzig van, egy olyan edzővel, aki bízik bennem, és olyan társakkal, akik befogadtak és szintén hisznek bennem. Ennél egyetlen futballista sem vágyhat többre. Ez egy egészen extra helyzet. Ugyanakkor a másik oldalon ott van az a kérdés, ha most léphetek egyet Európa top öt-hat klubja felé, akkor mondjak nemet a kihívásra? Sosem voltam ilyen típus!

Nagyon jó helyzetben vagyok, hiszen fantasztikus klubban játszhatok. Azt viszont nem akarom, hogy tizenöt év múlva úgy kelljen visszatekintenem a karrieremre, nem hoztam ki belőle a legtöbbet.

A teljes interjút az Index.hu oldalán olvashatod vissza.