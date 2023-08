Hoppá! Máris eltilthatják Lionel Messit, mert megszegte az MLS szabályait!

Pedig minden olyan jól kezdődött.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



Lionel Messi szó szerint berúgta az ajtót az Egyesült Államokban, a hétszeres aranylabdás játékos első 9 mérkőzésén 11 gólt szerzett, és emellett 3 gólpasszt is kiosztott társainak.

Az argentin világbajnok a hétvégén az MLS-ben is bemutatkozott – eddig csak kupamérkőzéseken lépett pályára –, azonban a New York Red Bulls elleni találkozó után megszegte az észak-amerikai liga szabályait: a 36 éves focista nem sétált át az újságíroknak kijelölt vegyes zónán.

A cikk lejjebb folytatódik

Ki nyeri az Aranylabdát 2023-ban? Lionel Messi sikere 1,20-szoros, Erling Haaland győzelme pedig 4,50-szörös szorzóval fogadható. (x)



A Bild arról ír, hogy az MLS szabályai szerint, ha egy játékos nem jelenik meg a mix zónában, az büntetés von maga után. A bajnoki előtt a helyi liga kommunikációs igazgatóhelyettese, Dan Courtemanche is megszólalt, aki hangsúlyozta, hogy Messinek is nyilatkoznia kell az újságíróknak, a szabályok a 36 éves világsztárra is vonatkoznak.

Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy Lionel Messi egyelőre csak töri az angolt, ez is lehetett az oka a kimaradásnak.