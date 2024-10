Hoppá! A magyar válogatott sztárja az Arsenal célkeresztjébe került – 80 millió eurós transzfer a láthatáron!

Kerkez Milost és csapattársát, Antoine Semenyót is vinné az Arsenal egy 80 millió eurós üzlet keretében.

Kerkez Milosért és Antoine Semenyóért összesen 80 millió eurót kérne a Bournemouth – legalábbis ezt állítják angliai források. A CaughtOffside értesülései szerint a 20 éves magyar válogatott védő neve felmerült az Arsenalnál, ahol szívesen látnák őt a jövőben.

Kerkez érkezése azért is lenne érdekes, mert könnyen előfordulhat, hogy az Arsenal két balhátvédjét, Olekszandr Zincsenkót és Kieran Tierney-t is eladhatja a következő nyáron. Ha a távozásukra sor kerül, a Bournemouth játékosa pótolhatná őket a poszton. Persze a 20 éves magyar védőnek még így is olyan posztriválisai lennének, mint az olasz válogatott Riccardo Calafiori, vagy a holland válogatott Jurrien Timber.

A magyar balhátvéd ráadásul nem egyedül érkezhetne Londonba – Antoine Semenyót is megszerezné az Arsenal, aki szintén a Bournemouth játékosa. A hírek szerint a két játékosért 80 millió eurót kérne a dél-angliai klub, de az Arsenal célja, hogy ezt az árat minél lejjebb alkudja.

Bár Kerkez jelenleg sérült, így a bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-meccsen sem áll Marco Rossi rendelkezésére, klubjában és a válogatottban is meghatározó a szerepe. Eddig mind a hét Premier League-mérkőzésen kezdőként lépett pályára, és továbbra is alapembernek számít Bournemouth-ban.