Bózsik Tamás

Megrongálták a Honvéd edzőjelöltjének autóját

Pablo Alfaro vezetőedző autója bánta a spanyol harmadosztályú Gimnastic-szurkolók dühét, miután a vezetőedző csapata elkezdett bukdácsolni a szezon végére. Ha a sajtóhírek beigazolódnak, akkor ezzel a keserű élménnyel a háta mögött érkezhet a Budapest Honvéd kispadjára a spanyol szakember.

Az Alfaro által irányított Gimnàstic de Tarragona 2-0-ra kikapott az SD Tarazonától - számolt be róla az Öltözőn Túl. Ez azt jelentette, hogy a katalánok már a kiesőzónában tanyáznak, úgy, hogy mindössze két forduló maradt hátra a bajnokságból. 

Válaszul a drukkerek több stábtag autójának is nekiestek, és ez alól a vezetőedző járműve sem volt kivétel. Összesen kilenc autót rongáltak meg a feldühödött szimpatizánsok, akiknek a megtalálására nyomozást indított a rendőrség. 

A Feczkó Tamással feljutott Budapest Honvéd valószínűleg új vezetőedzővel vág neki az NB I-es szereplésnek, és az egyik jelölt a fentebb említett Alfaro. 

