Megrongálták a Honvéd edzőjelöltjének autóját

Az Alfaro által irányított Gimnàstic de Tarragona 2-0-ra kikapott az SD Tarazonától - számolt be róla az Öltözőn Túl. Ez azt jelentette, hogy a katalánok már a kiesőzónában tanyáznak, úgy, hogy mindössze két forduló maradt hátra a bajnokságból.

Válaszul a drukkerek több stábtag autójának is nekiestek, és ez alól a vezetőedző járműve sem volt kivétel. Összesen kilenc autót rongáltak meg a feldühödött szimpatizánsok, akiknek a megtalálására nyomozást indított a rendőrség.

A Feczkó Tamással feljutott Budapest Honvéd valószínűleg új vezetőedzővel vág neki az NB I-es szereplésnek, és az egyik jelölt a fentebb említett Alfaro.

