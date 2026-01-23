Szurkolói szavazás eredményeként a következő idénytől ismét a Kispest–Honvéd FC nevet viseli a patinás fővárosi labdarúgóklub. A Budapest Honvéd által indított voksolás egyértelmű eredményt hozott: több mint 9000 beérkezett szavazat alapján a drukkerek több mint 90 százaléka a történelmi elnevezés visszaállítása mellett tette le a voksát, míg az alternatíva a jelenlegi Budapest Honvéd FC név megtartása volt.

A klub pénteki közleményében hangsúlyozta, hogy az eredmény világos és egyértelmű üzenetet hordoz.

„A klub identitása, hagyományai és kispesti gyökerei továbbra is meghatározó értéket jelentenek szurkolóink számára. A döntés azt mutatja, hogy a múltunk és a Honvéd névhez kapcsolódó örökség ma is erős kapocs a klub és a közössége között” – fogalmaz a kommüniké. Ennek megfelelően a 2026–2027-es idénytől a felnőttcsapatok már Kispest–Honvéd FC néven szerepelnek majd bajnokságaikban.

A névváltás nem előzmény nélküli: a 14-szeres magyar bajnok és nyolcszoros kupagyőztes egyesület korábban 1991 és 2003 között is ezen a néven versenyzett, amely sok szurkoló számára a klub aranykorát idézi. A döntés így nem csupán adminisztratív lépés, hanem egyfajta identitásbeli visszatérés is a gyökerekhez.

Ráadásul a történelmi név akár már az élvonalban térhet vissza: a kispestiek az őszi szezon után vezetik az NB II mezőnyét, így reális esély mutatkozik arra, hogy a következő idényben ismét az NB I-ben láthatjuk a Kispest–Honvéd FC-t.